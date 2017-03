Nhà đầu tư không kịp trở tay trước diễn biến giá vàng

Sau ít phút khởi động chậm chạp, giá vàng trên sàn cũng như ngoài cửa hàng bắt đầu tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư dè dặt về xu hướng giá sau những dịp cuối tuần, nghỉ lễ chọn cách đứng ngoài thị trường, chiều nay bỗng tỏ ra tiếc nuối. "Thị trường kim loại quý ngày hôm nay tăng giá khá tốt và vững. Tuy nhiên, sau đợt nghỉ dài, tôi không dám mạo hiểm mua vào, vì vậy đã bỏ qua cơ hội kiếm lời", một nhà đầu tư trên sàn ACB cho hay.

Trong khi đó, ông Thành, một nhà đầu tư khá kinh nghiệm trên sàn này cho biết, thị trường tăng ngay đầu phiên nhưng do không có tín hiệu rõ rệt nên ông cũng chỉ vào trạng thái bán lướt nhỏ quanh 19,16 triệu đồng một lượng; đồng thời dự tính chỉ chốt lời ngắn và không kỳ vọng giảm mạnh.

"Sự tăng giá của thị trường vàng ngày hôm nay khá bất ngờ. Nhiều nhà đầu tư chưa kịp chờ ổn định, giá thời điểm đầu phiên đã tăng ngay. Với sự tăng giá này cũng ít người mua theo hướng tăng, nhiều người đứng ngoài nhìn vàng lên mà tiếc rẻ", nhiều nhà đầu tư trên sàn vàng Phố Wall nhìn nhận.

Tại sàn giao dịch vàng Sài Gòn thuộc Ngân hàng Á Châu (ACB), giá mở cửa đầu ngày hôm nay cũng là mức thấp nhất với 18,99 triệu đồng mỗi lượng. Lực mua của nhà đầu tư trên sàn này không nhiều đã khiến giá tăng khá chậm so với vàng thế giới. Khối lượng khớp thành công phiên đầu tuần hôm nay không có nhiều biến động so với khối lượng trung bình của tuần trước do tâm lý giới đầu tư còn rất dè dặt với hướng tăng trong phiên đầu tuần này.

Tại Trung tâm giao dịch vàng Vi Na VJC, giao dịch của nhà đầu tư cũng trong tình trạng tương tự. Khối lượng khớp thành công tại đơn vị này vào cuối giờ chiều nay chỉ đạt khoảng 75.00 lượng, không có nhiều biến động so với những phiên trước do sự tăng giá liên tục của vàng thế giới trong phiên ngày hôm nay nằm ngoài nhận định của nhiều nhà đầu tư. Lúc 16h, trung tâm này đang khớp lệnh quanh giá cao nhất trong ngày tại 19,2 triệu đồng một lượng. Một số nhà đầu tư thời điểm này đang có trạng thái mua theo hướng tăng. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng vẫn không dám "chạy theo sóng", đành đứng ngoài chờ đợi xu hướng giá mới.

Khối lượng khớp thành công tại Trung tâm giao dịch vàng Thần Tài Sacombank (SBJ) ngày hôm nay giảm trở lại so với những phiên trước đó. Tuy nhiên, tổng khối lượng giao dịch trên sàn này vẫn đạt mức cao với 115.220 lượng tính đến hết phiên sáng. Bắt đầu vào phiên chiều, khối lượng khớp trên sàn này diễn biến chậm lại do sức tăng của vàng thế giới trong ngày làm chùn tay nhiều nhà đầu tư. SBJ hiện có giá khớp thành công sát với vàng thế giới tại 19,185 triệu đồng một lượng. Phiên chiều nay, trong lúc giá sàn đang còn giữ ở mức cao thì các lệnh chờ bán trên sàn lại tăng nhẹ.

Mặt bằng giá chung tại các sàn như DongA, ACB, IGI, Sacombank SBJ trung bình quanh vùng 19,15 -19,17 triệu đồng một lượng. Sức tăng thể hiện chậm hơn so với vàng thế giới do tâm lý nhà đầu tư giá lên không nhiều, không kỳ vọng cho khả năng điều chỉnh mạnh trong phiên ngày hôm nay khiến sức tăng của những điểm trên còn khá chậm so với vàng thế giới.

Trung tâm giao dịch vàng VietA vẫn theo sát diễn biến của thị trường vàng SJC. VietA cũng thể hiện sức tăng rất tốt cùng thị trường vàng chung, với mức tăng trung bình 100.000 đồng mỗi lượng. Hiện khớp lệnh trên sàn này quanh mức 19,717 triệu đồng một lượng, tương đương giá mua vào của thị trường tự do và nằm giữa khoảng cách giá mua vào và bán ra của thị trường liên ngân hàng. Khối lượng khớp tại VietA khoảng 48.000 lượng tính đến thời điểm 16h, nhiều trạng thái mua ưu tiên từ đầu phiên sáng.

Vàng thế giới đi lên vững trong phiên ngày hôm nay nhờ được nâng đỡ từ lực mua của giới đầu tư Trung Quốc. Hơn nữa, hoạt động đầu tư vào USD không còn nhiều khiến đồng đôla giảm trở lại so với những ngoại tệ chính khác trong rổ tiền tệ và nâng đỡ vàng thế giới tăng.