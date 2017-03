Nhà đầu tư kiện sàn vàng đòi 1,7 tỷ đồng

Tòa án quận 1, TP HCM, hôm 19/1 đã thụ lý đơn kiện sàn Vàng Thế giới của Nguyễn Thị Ngọc Nhi. Nhà đầu tư này đưa sàn giao dịch Vàng Thế Giới, thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Đầu tư Tài chính Vàng Thế Giới - VTG, ra tòa đòi chi trả 1,7 tỷ đồng.

Theo đơn khởi kiện, bà Nhi ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Kinh doanh Đầu tư Tài chính Vàng Thế giới để kinh doanh trên sàn vàng. Sáng ngày 26/10/2009, bà Nhi thực hiện 33 giao dịch mua bán vàng trên tài khoản ở sàn này. Kết quả sau khi tất toán trạng thái, số tiền khả dụng bà có thể rút là hơn 1,7 tỷ đồng (gồm tiền gốc hơn 39 triệu đồng và tiền lời).

Theo bà Nhi, số tiền lãi này đã được sàn Vàng Thế giới công nhận bằng hệ thống báo tin nhắn tự động của sàn vào điện thoại cầm tay của bà. Đồng thời, các số liệu đều được hiển thị trong lịch sử giao dịch trực tuyến tại sàn. Ngoài ra,Vàng Thế giới cũng đã cung cấp các bản in về trạng thái tài khoản và lịch sử giao dịch trong buổi sáng 26/10. Những tài liệu trên đều thể hiện đúng số tiền khả dụng có thể rút.

Nhưng khi bà Nhi đến rút tiền, sàn Vàng Thế Giới không đồng ý chi trả vì không công nhận kết quả giao dịch với lý do bị lỗi hệ thống, hoặc bị "hacker". Sàn cũng khóa tài khoản của nhà đầu tư này và chuyển toàn bộ lịch sử giao dịch sang một phần mềm khác ngoài hệ thống.

TAND quận 1 đã thụ lý vụ kiện đòi 1,7 tỷ đồng của nhà đầu tư với chủ sàn Vàng Thế giới. Ảnh: Lệ Chi

Để giải quyết vụ việc, sàn Vàng Thế giới đồng ý hỗ trợ cho bà Nhi 21% trong tổng số 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà không đồng ý với mức này mà yêu cầu chủ sàn phải chi trả 50% trên 1,7 tỷ đồng.

Không thỏa thuận được, Vàng Thế giới đề nghị an ninh mạng vào cuộc để xác định nguyên nhân sự việc do lỗi hệ thống mạng sàn hay có yếu tố tin tặc. Sàn cũng gửi hồ sơ lên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ nhờ can thiệp.

"Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập lấy lời khai các bên nhưng vẫn không có cơ sở để chứng minh tôi đã tác động vào hệ thống giao dịch của Vàng Thế giới, hay có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào làm gián đoạn đến các giao dịch trên. Do đó tôi quyết định khởi kiện Vàng Thế giới để bảo vệ quyền lợi của mình", bà Nhi cho biết.

Cuối năm ngoái, bà Nhi đã gửi đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Kinh doanh Đầu tư Tài chính Vàng Thế Giới ra tòa, đòi hoàn trả toàn bộ số tiền mà bà đã thắng trong quá trình giao dịch ngày 26/10/2009. Đồng thời bà yêu cầu Vàng Thế giới trả lại tiền trong tài khoản giao dịch của bà đúng với các giao dịch khớp lệnh đã thực hiện trong ngày này.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Cổ phần Kinh doanh Đầu tư Tài chính Vàng Thế Giới - VTG khẳng định: "Nếu nhà đầu tư này đã gửi đơn lên tòa khởi kiện thì Vàng Thế giới sẵn sàng hầu tòa", ông Chánh nói.

