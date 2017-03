Nhà đầu tư ôm vàng đợi giá lên

Người dân đang nắm giữ vàng vẫn đang ở trạng thái “án binh bất động”, đợi sự xuất hiện của những kỷ lục giá mới, khiến không khí giao dịch chưa có chuyển biến gì đáng kể.

Giá vàng miếng hiệu SBJ của Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank (Sacombank-SBJ) sáng nay mở cửa ở mức 2.064.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.072.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm tương ứng 5.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ so với sáng qua.

Vàng SJC tại chi nhánh Hà Nội của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) khởi động ngày giao dịch ở mức giá 2.061.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.073.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ), giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức giá tương ứng là 2.066.000 đồng/chỉ và 2.071.000 đồng/chỉ.

Khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và bán vàng sáng nay tại một số nơi được nới rộng ra so với phiên giao dịch hôm qua. Thêm vào đó, cũng xuất hiện sự chênh lệch lớn hơn giữa giá vàng niêm yết tại các công ty khác nhau. Điều này cho thấy sự thận trọng của giới kinh doanh vàng khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm.

Lý giải về trạng thái giao dịch trầm lắng trên thị trường, bất chấp mức giá cao như hiện nay, các nhà kinh doanh vàng đều cho rằng, các nhà đầu tư đang giữ vàng tiếp tục chờ đợi mức giá cao hơn. Ông Hoàng Trọng Thích, đại diện của Bảo Tín Minh Châu, cho rằng: “Trong đợt cao điểm tháng 2 và tháng 3, nhiều người đã bán ra một khối lượng vàng kha khá. Với số vàng còn lại trong tay, họ muốn giữ lại để đề phòng khủng hoảng, lạm phát, hoặc phải chờ giá cao hơn nữa mới bán ra”.

Giá vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay mua vào và bán ra lần lượt là 2.062.000 đồng/chỉ và 2.070.000 đồng/chỉ. Tại thị trường Tp.HCM, vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đứng ở mức 2.065.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.071.000 đồng/chỉ (bán ra).

Ông Đinh Nho Bảng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) nhận định, giá vàng thế giới thời gian gần đây tăng đều và mức giá vàng hiện tại trên 950 USD/oz vẫn chưa phải là cao nếu so với những mức đỉnh trước đây, nên khả năng tiến xa hơn của giá kim loại này thời gian tới không phải là nhỏ.

Trong trường hợp giá vàng thế giới tái lập mốc 1.000 USD/oz, với tỷ giá USD thị trường ngân hàng hiện nay, giá vàng trong nước hoàn toàn có thể lên trên 2.100.000 đồng/chỉ. Việc giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi một khoảng cách rộng như thời gian trước là khó xảy ra, vì hoạt động bán vàng ra của người dân thời gian này rất hạn chế.

So với giá vàng thế giới quy đổi chưa tính thuế và phí, giá vàng bán ra tại thị trường trong nước đang cao hơn khoảng 35.000 đồng/chỉ.

Ông Lê Xuân Tùng, Giám đốc PQJ cho rằng, vàng đang ở trong một môi trường thuận lợi. “Nếu khủng hoảng tiếp diễn, giá vàng tăng là tất yếu. Nhưng nếu kinh tế phục hồi, lạm phát xuất hiện, vàng cũng sẽ lên giá. Kiểu gì giá vàng cũng có lợi”, ông Tùng nói.

Trên sàn vàng SBJ, giá khớp lệnh tính tới thời điểm 10h36 sáng nay là 20,24-20,41 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, tại sàn này có gần 202.000 lượng vàng được các nhà đầu tư sang tay.

Giá vàng quốc tế đêm qua và sáng nay diễn biến theo chiều đi xuống do đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán thế giới hồi phục. Thời gian này, mối quan hệ giữa giá vàng và tỷ giá USD đang chặt chẽ trở lại, chủ yếu do mối lo lạm phát và nguy cơ nước Mỹ bị tuột mất xếp hạng tín nhiệm nợ AAA đang ám ảnh giới đầu tư.

Chốt phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao ngay giảm 4,4 USD/oz (0,5%), còn 953,1 USD/oz. Vào lúc 10h40 sáng nay giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm thêm 3,9 USD/oz so với giá chốt tại New York, còn 949,2 USD/oz.

Hôm qua, tổ chức nghiên cứu Conference Board của Mỹ cho biết, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng ở nước này trong tháng 5/2009 đã tăng vọt lên 54,9 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2003 - từ mức 40,8 điểm trong tháng 4/2009. Thông tin này đã giúp tỷ giá USD hồi phục so với các ngoại tệ mạnh khác, trong đó có Euro. Mặc dù vậy, tỷ giá đồng “bạc xanh” so với Euro vẫn đang luẩn quẩn ở ngưỡng gần 1,4 USD mới đổi được 1 Euro.

Thông tin lạc quan về niềm tin tiêu dùng đã giúp thị trường chứng khoán Phố Wall đêm qua tăng xấp xỉ 2,5% và đưa giá dầu thô lên mức cao nhất trong vòng 6 tháng. Thời gian qua, giá dầu có sự liên hệ mật thiết với sự lên xuống của thị trường chứng khoán, do giới đầu tư đang kỳ vọng nhiều ở sự phục hồi của kinh tế thế giới.

Chốt phiên tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX), giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7 tăng 0,78 USD/thùng (0,3%), đạt mức 62,45 USD/thùng. Vào lúc 10h50 sáng nay giờ Việt Nam, giá dầu cùng loại cùng kỳ hạn giao dịch điện tử tại sàn này giảm 0,02 USD/thùng, còn 62,43 USD/thùng.

Tỷ giá USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 16.936 VND/USD, tăng 1 VND/USD so với hôm qua. Tại Ngân hàng Vietcombank, giá mua và bán USD sáng nay là 17.781 VND/USD (mua vào) và 17.783 VND/USD (bán ra).