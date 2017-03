Nhà đầu tư toàn cầu hào hứng mua cổ phiếu

Tại châu Á, các sàn cổ phiếu khởi sắc ngày thứ tư liên tiếp. Niềm tin vào sự phục hồi kinh tế bền vững của các quốc gia đầu tàu trong khu vực tiếp tục tạo đòn bẩy tâm lý cho những quyết định mua trên giá tham chiếu của nhà đầu tư. Tại Nhật Bản, chỉ báo thống kê số đơn đặt hàng máy móc của các doanh nghiệp tăng mạnh 10,5% trong tháng 9, vượt xa những trù liệu trong khoảng 4,1% của giới phân tích. Trong khi đó, tại Trung Quốc, quy mô sản xuất công nghiệp của quốc gia có tốc tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong tháng 10 mở rộng với biên độ tốt nhất kể từ tháng 3/2008, tăng 16,1%.



Theo Nguyễn Hùng ( VNE)



Bầu không khí lạc quan bao trùm trên các sàn cổ phiếu, tuy nhiên sự thận trọng cũng xuất hiện khi thị trường đã tăng quá nhanh trong những phiên vừa qua. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI cộng 0,4% vào quỹ điểm, leo lên ngưỡng 118,57 điểm. Như vậy, sau 4 phiên phục hồi, chỉ số này lấy lại 3,4% số điểm đã mất.Sàn chứng khoán Hong Kong thăng hoa 1,6%. Nhà đầu tư ào ạt mua cổ phiếu các ngân hàng sau khi HSBC Group cho biết, ngân hàng này đã nhìn thấy những chuyển biến cải thiện rõ rệt trong thị trường tín dụng tiêu dùng sau hơn 1 năm ảm đạm do ảnh hưởng từ cuộc suy thoái thế giới. Chỉ số Straits Times của Singapore khởi sắc 1,2%, trong khi đó, Taiwan Taiex Index của Đài Loan cũng ghi 1%Tại Seoul, bất chập những lo ngại về căng thẳng quân sự hai miền liên Triều leo thang, hàn thử biểu Kospi bật 0,8% sau khi chính phủ cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 rơi xuống mức thấp nhất trong 9 tháng. Chứng khoán Australia cũng ghi 0,5%. Trong khi đó, sàn cổ phiếu Ân Độ bùng nổ sau phiên ngã ngựa trước đó một ngày, BSE Index thăng hoa 2,5%. Kém khả quan hơn, phong vũ biểu Shanghai Composite bất ngờ điều chỉnh 0,1% sau 8 phiên tăng điểm liên tiếp.Trên phố Wall, chỉ số Dow Jones khởi sắc ngày thứ sáu liên tiếp. Phiên giao dịch ngày 11/11, hầu hết các trung tâm tài chính, tổ chức kinh tế tại Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Thị trường chứng khoán mở cửa khi không có nhiều thông tin hỗ trợ, cũng như sự góp mặt của nhà đầu tư giảm sút. Tuy nhiên, sức mạnh của luồng tiền bắt đáy tiếp tục cho thấy nhà đầu tư đang rất hưng phấn về viễn cảnh tươi sáng của nền kinh tế thế giới cũng như thị trường cổ phiếu.Sau tiếng chuông báo kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones Industrial cộng 44,29 điểm, tương ứng 0,4%, lên ngưỡng 10.291,26 điểm - cao nhất kể từ tháng 10/2008. Standard & Poor 500 tái lập mức đỉnh cách đây 13 tháng, tại 1.098,51 điểm, sau khi ghi thêm 0,5% ở phiên này. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa tại 2.166,9 điểm, dương 0,7%. Trên thị trường New York, cứ 2 mã tăng giá mới có 1 mã giảm. Phiên này, thanh khoản trên thị trường giảm 17% so với mức trung bình trong 3 tháng, chỉ có 7,8 tỷ cổ phiếu chuyển nhượng do một bộ phận nhà đầu tư nghỉ lễ.Chứng khoán châu Âu tái lập mức đỉnh cách đây 3 tuần. Cổ phiếu các ngân hàng, hãng khai mỏ đóng vai trò đầu tàu kéo thị trường lên điểm. Tại Anh, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 10 vẫn tăng, song với biên độ hẹp nhất trong 18 tháng, củng cố niềm tin vào bức tranh nền kinh tế khu vực đang dần trở nên tươi sáng. Chỉ số tổng hợp 18 sàn cổ phiếu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 tích lũy thêm 0,4%, leo lên ngưỡng 246,2 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ năm trong 6 ngày của chỉ số này. Có 15 trên tổng số 18 bảng điện tử bật xanh ở phiên này. Chứng khoán Anh ghi 0,7%, trong khi đó, 2 thị trường Pháp và Đức lần lượt cộng 0,8% và 1%.