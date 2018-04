Nhà giá 700 triệu bị đánh thuế tài sản?

Đánh thuế vì đóng góp ngân sách còn thấp Thuyết minh cho việc Bộ đề xuất xây dựng Luật Thuế tài sản, ông Thi cho biết: Thuế tài sản ở các nước thể hiện vai trò quan trọng trong tổng thu ngân sách của các quốc gia, chiếm tỉ lệ trung bình 3%-4% so với tổng thu thuế ở các nước phát triển, một số nước tỉ lệ này lên đến 8% như Nhật Bản. Ở các nước đang phát triển và chuyển đổi, tỉ lệ này thấp hơn. Xét trong giai đoạn 2005-2013, tỉ lệ thu thuế tài sản so với GDP ở các nước phát triển và một số nước đang phát triển ở khu vực châu Á là khoảng 2% GDP. Ở Việt Nam, qua đánh giá cho thấy thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp) chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP và mới chỉ điều tiết đối với đất. Không đánh thuế căn nhà thứ hai Tại cuộc họp báo, Bộ Tài chính cũng cho biết lý do không đề xuất đánh thuế tài sản đối với căn nhà thứ hai trở đi như nhiều ý kiến đề xuất trước đó vì có một số nhược điểm. Thứ nhất, cách làm này không đảm bảo công bằng bởi có trường hợp người chỉ có một căn nhà diện tích lớn hoặc giá trị lớn thì không bị đánh thuế, trong khi người có hai căn nhà, mỗi nhà 50 m2 lại bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đánh thuế với căn nhà thứ hai sẽ khó khăn trong triển khai thu thuế, chưa phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam, cần có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở. Thực tế tại Việt Nam, các giao dịch mua bán bất động sản chủ yếu thực hiện trên hệ thống văn bản, giấy tờ, việc áp dụng công nghệ thông tin vẫn còn rất hạn chế, do đó việc xác định sở hữu nhà thứ hai trở đi của tổ chức, cá nhân là phức tạp.