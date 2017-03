Nhà phân phối chậm trữ hàng

Bà Nguyễn Thị Mai – chủ phân phối giày dép tại chợ An Đông cho biết: “Hàng công ty Việt Nam sản xuất tiêu thụ nhiều ở các tỉnh. Nhưng có thể doanh thu bán hàng ở miền Tây tết này sẽ giảm khoảng 20 – 30%. Nông dân bán gạo không được, chưa trả hết nợ giống, nợ thuốc trừ sâu, nợ vay… thì lấy đâu tiền mà sắm sửa đồ mới. Thị trường miền Bắc thì bị lũ lụt… Nhìn chung, khó mà tăng doanh thu dịp tết được”.

Đại lý không trữ hàng

Ông Hoàng Thọ Vĩnh, tổng giám đốc công ty thực phẩm dinh dưỡng SNFOOD nói: “Không chỉ ở TP.HCM, mà gần như đầu mối ở các tỉnh đều không chịu trữ hàng bán tết. Mọi năm, đến thời điểm này thì các kế hoạch kinh doanh phân phối đang ở giai đoạn cao điểm, hàng hoá đã tập trung về các đầu mối lớn. Năm nay quả thực các doanh nghiệp đều lo, vì không chắc được lượng tiêu thụ sẽ như thế nào khi các đầu mối đều án binh bất động”.

Ông Trương Văn Hoà, đại lý thực phẩm bách hoá số 94/2 Nguyễn Minh Trường, Tân An, Long An cho biết: “Không chỉ có tôi mà hầu hết các đại lý lớn đều không trữ hàng. Vì xu hướng hiện tại là hàng hoá đang giảm giá. Công nhân ở các khu công nghiệp thì bị nợ lương, bị thất nghiệp, sức mua thấp, nên chọn cách lấy tới đâu bán tới đó là chắc ăn nhất. Nếu ôm hàng bây giờ, rủi giá xuống sẽ bị lỗ nặng”.

Ông Lê Quang Giáp, đại lý thực phẩm bánh kẹo tại cầu Hùng Vương, Tiền Giang cho rằng: “Mua bán trong một tháng trở lại đây quá chậm. Hàng của các công ty không thiếu, vậy tội gì phải mua trữ. Tích vốn vào đó khi giá cả biến động thì rủi ro bao nhiêu mình lãnh đủ”.

Trao đổi với các doanh nghiệp và cả nhà phân phối, thấy rằng có một câu chuyện khác nằm ngoài lý do sức mua kém, đó là cuộc co kéo về giá cả giữa doanh nghiệp và nhà phân phối. Tất cả các bảng báo giá của công ty bánh kẹo hiện nay, đứng dưới nhãn hiệu mới hay khẩu vị bánh mới, đều cao hơn từ 10 – 15% so với tết năm ngoái, trong khi giá của nguyên liệu đầu vào đều đã giảm mạnh.

Với xu hướng mức thu nhập mùa tết này sẽ giảm, hàng giá cao khó bán, các nhà phân phối ở chợ đầu mối và các tỉnh đều không chấp nhận lấy hàng với giá này. Ông Hoà nói: “Nếu các mối đều không lấy hàng, các công ty sẽ phải tính lại giá. Tôi nghĩ họ sẽ chọn cách giảm giá gián tiếp bằng chương trình khuyến mãi hay tăng chiết khấu cho người bán lẻ, dù cách nào thì đó cũng là hình thức giảm giá”.

Chờ giờ chót

Ông Phan Văn Thiện, phó tổng giám đốc công ty Bibica cho rằng: “Sở dĩ các công ty không giảm giá được vì tất cả các nguyên liệu đầu vào, từ bao bì hộp thiếc, giấy, bơ, sữa… đều mua từ trước, khi giá nguyên liệu toàn cầu chưa giảm. Vì chi phí sản xuất đã ở mức cao, doanh nghiệp khó có thể bán giá thấp”.

Riêng với hiện tượng các mối không lấy hàng, ông Thiện dự đoán: “Mãi lực hiện nay chậm và sức mua không tăng, nhưng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng dịp tết chắc chắn sẽ có, dù có giảm thì ít nhất sức mua cũng sẽ bằng với năm ngoái. Hiện nay các mối e ngại chưa dám nhập hàng vào vì họ sợ tình trạng xảy ra như với dầu ăn. Chắc chắn đến lúc cao điểm họ sẽ phải lấy hàng vào bán”.

Chờ đến giờ chót là bài toán mà các doanh nghiệp tìm cách giải với phương án chấp nhận rủi ro. Bởi lẽ nếu không sản xuất thì không có hàng bán kịp cho mạng lưới bán lẻ vào cao điểm một tháng trước tết. Mà nếu sản xuất quá nhiều, lỡ sức mua không tăng lên thì bánh tết không thể bán vào dịp khác được. Ông Hoàng Thọ Vĩnh nhìn nhận: “Hiện nay, chỉ còn cách kích thích các đầu mối lấy hàng, lôi kéo sức mua bằng chiêu thức giá rẻ hơn mà thôi”.

Ông Phan Văn Thiện dự liệu: “Ngoài lượng hàng có sẵn, công ty chuẩn bị lượng nguyên liệu phòng hờ, sức mua tăng cao thì tăng ca sản xuất liền đáp ứng thị trường”.

Theo ông Ngô Văn Hải, phó giám đốc hệ thống siêu thị Citimart: “Phải hai tuần trước tết mới biết chắc sức mua như thế nào. Mọi năm bánh kẹo bán được là nhờ công nhân, người lao động xa nhà trước khi về quê đều vào siêu thị mua vài hộp làm quà, công ty mua làm quà cho nhân viên… Nay có dự báo mức thưởng tết giảm, nên sức mua sẽ giảm”.

Theo Bích Thảo ( SGTT)