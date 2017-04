Nhãn hiệu tập thể: Vẫn mạnh ai nấy làm

Sáng qua (31-7), Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức hội thảo liên quan đến đăng ký, quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Phát triển không dựa trên nhu cầu

Tại hội thảo, tiến sĩ Lê Xuân Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Invenco cho rằng các nhãn hiệu tập thể hiện nay chưa phát huy được thế mạnh. Bởi vì nhà nước cố gắng hỗ trợ để phát triển nhãn hiệu tập thể nhưng có vẻ như nhãn hiệu tập thể đang phát triển theo “xu hướng hội nhập” chứ không dựa trên nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Hiểu nôm na thì nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu được một tổ chức (như hiệp hội, hợp tác xã, câu lạc bộ, tổng công ty, tập đoàn...) đứng ra đăng ký để các thành viên trong tổ chức cùng sử dụng. Đương nhiên, thành viên nào muốn sử dụng thì phải tuân thủ điều kiện chung (có cả việc đóng phí). Cục Sở hữu trí tuệ cho biết tính từ 1-7-2006 đến nay có khoảng 50 đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, chủ yếu cho sản phẩm nông nghiệp như gạo, rau, rượu, mắm, bưởi...

Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ, sản xuất ít sản phẩm, tài chính yếu nên khó mà tạo dựng một nhãn hiệu riêng cho mình. Trong khi đó, chỉ cần xây dựng một nhãn hiệu tập thể, tốn công quảng bá một nhãn hiệu nhưng rất nhiều người sản xuất được hưởng chung. Vì vậy mà nhà nước đã rất quan tâm tạo điều kiện để các hội ngành nghề, các địa phương đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Có mà không dùng tới

Thế nhưng đăng ký là một chuyện, còn sử dụng nhãn hiệu tập thể đó, phát huy giá trị của nó như thế nào thì ông Thảo cho rằng “có bất cập” vì “bản thân người sản xuất, người được sử dụng nhãn hiệu tập thể đó lại không hiểu rõ giá trị của nhãn hiệu, có mà không... rảnh để dùng!”.

Ông Thảo dẫn chứng bằng nhãn hiệu tập thể vải thiều Thanh Hà. Đặc trưng của quả vải này là mỗi năm có một vụ, diễn ra chóng vánh trong khoảng một tháng. Nông dân tất bật thu hoạch, tất bật bán cho hết quả vải, miễn sao vải không ế, không bị thối. “Làm gì có thời gian mà chăm chút, gắn nhãn hiệu!” - ông Thảo nói.

Tương tự, nhãn hiệu tập thể có thể gây tác dụng ngược nếu các sản phẩm mang cùng một nhãn hiệu mà lại quá khác biệt nhau. Ví dụ, ông Thảo cho biết chè Thái Nguyên cũng đã được bảo hộ nhãn hiệu tập thể, do Hội nông dân Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đăng ký. Chè được trồng ở sáu huyện trong tỉnh. Mỗi nông dân trồng một giống chè khác nhau, cách canh tác, thời điểm thu hoạch, cách chế biến chè cũng khác nhau! Những sản phẩm này lại “đội” chung một nhãn hiệu “chè Thái Nguyên”. Điều này có thể khiến người tiêu dùng băn khoăn khi lựa chọn chè. Hôm nay mua được một túi “chè Thái Nguyên” ưng ý, đến hôm sau mua “chè Thái Nguyên” thì lại thấy chất lượng không giống, không “băn khoăn” sao được?!

Ông Lê Xuân Thảo cho rằng nhà nước cần thiết lập hệ thống quản lý nhãn hiệu tập thể ngay từ đầu để tránh việc đăng ký tràn lan mà không quản lý được. Đồng thời, những hiệp hội, hội ngành nghề có nhãn hiệu tập thể thì phải giám sát xem thành viên của mình sử dụng như thế nào, có tuân thủ các điều kiện sử dụng hay không, có vi phạm gì hay không. Ngoài ra còn phải kiểm tra, kiểm soát thị trường để chống hàng giả chứ để như “chè Thái Nguyên” thì từ Bắc chí Nam đều có “chè Thái Nguyên” mà không biết thật hay giả.

Cùng một nhãn nhưng giá khác nhau

Không chỉ khác về chất lượng, đặc tính mà đến giá bán cũng khác nhau. Cùng là “đặc sản mắm Châu Đốc” nhưng gói mắm này giá một đằng, hũ mắm kia giá một nẻo khiến người tiêu dùng gặp khó khăn khi lựa chọn. Bà Hà Thị Bích Mai - Trưởng phòng Quản lý sở hữu trí tuệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang) chia sẻ kinh nghiệm về nhãn hiệu tập thể “đặc sản mắm Châu Đốc”. Bà Mai cho biết sau khi nhãn hiệu tập thể này được cấp bảo hộ, đưa vào sử dụng thì bắt đầu mới thấy phức tạp.

Có 47 hộ sản xuất mắm đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể này. Tuy nhiên, bà Mai cho biết 46 hộ này khác nhau rất nhiều về cách thức sản xuất. Có hộ thì có dây chuyền máy móc thiết bị, có hộ vẫn làm thủ công. Hộ này bào đu đủ bằng máy, hộ kia vẫn bào bằng tay. Vì vậy mà chất lượng sản phẩm rất khác nhau. Ngoài ra, hình thức trình bày cũng khác nhau. Hộ thì đóng mắm vào hũ nhựa, hộ thì gói bao ni-lông. Hộ nào in bao bì thủ công thì hình ảnh không được sắc nét như hộ in bao bì offset (in máy)... Vì vậy mà cùng là “đặc sản mắm Châu Đốc” nhưng các chỗ bán đều có giá khác nhau!

Bà Mai cũng cho rằng các sản phẩm “đội” chung một nhãn hiệu tập thể thì nên có sự hài hòa lẫn nhau để tạo hình ảnh chung cho nhãn hiệu đó.