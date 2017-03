Nhan nhản sản phẩm… mất an toàn

Hàng Trung Quốc chiếm trên 47% thị phần tại Hoa Kỳ.

Ở Việt Nam, quần áo trẻ em, đồ chơi, giường cũi, xe tập đi… hàng Trung Quốc chiếm thị phần lớn. Nhìn đi nhìn lại, những loại sản phẩm mà Hoa Kỳ xem là mất an toàn đối với trẻ em thì lại có đầy tại thị trường Việt Nam.

Ví dụ đơn giản, dễ thấy nhất là áo khoác, áo ấm có dây cột quanh mũ trùm đầu, cột ở thắt lưng, cột ở gấu áo (dây này có thể vướng vào móc, đồ vật, cửa ô tô làm cho trẻ bị ngã, bị kéo lê). Hoặc là những món đồ chơi có thể rụng ra từng mảnh nhỏ và trẻ con có thể nuốt những mảnh này rồi nghẹt thở…

Món đồ mất an toàn thì ở Hoa Kỳ hay ở Việt Nam đều có thể gây nguy hiểm. Trẻ em Mỹ hay trẻ em Việt Nam thì đều là trẻ em cả thôi! Chúng đều không thể hình dung hay tự nhận biết các nguy hiểm rình rập từ đồ dùng.

Có điều là CPSC có quy định ngặt nghèo về sản phẩm an toàn nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nhất là trẻ em Hoa Kỳ. Việc thực thi các quy định này cũng nghiêm ngặt. Quan trọng hơn, Hoa Kỳ có cơ chế rõ ràng để cảnh báo, khuyến cáo và xây dựng hẳn một trang web cho người tiêu dùng đưa thông tin về sản phẩm mất an toàn (www.saferproducts.gov). Các ông bố, bà mẹ gặp sự cố với sản phẩm có quyền đưa thông tin lên trang web này nhằm cảnh báo, thông báo vi phạm. Bất cứ ai cũng có thể vào trang web này để rút kinh nghiệm tiêu dùng.

Thế nhưng đó là chuyện… ở Hoa Kỳ. Còn ở Việt Nam, sở dĩ hàng mất an toàn có quá nhiều trên thị trường Việt Nam là do chúng ta chưa có quy định, chưa đòi hỏi cao về độ an toàn của sản phẩm, chưa có nhiều kênh thông tin hay huấn luyện về an toàn sản phẩm.

Nguyên nhân sâu xa là các cơ quan quản lý chưa quan tâm lắm đến việc bảo vệ trẻ em khỏi những nguy hiểm từ sản phẩm mất an toàn.

QUỲNH NHƯ