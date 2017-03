Nhập gà thải: Thêm “dao” giết chăn nuôi trong nước

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT DIỆP KỈNH TẦN: Sẽ có “hàng rào” ngăn chặn . Thưa ông, việc kiểm soát chất lượng gà thải từ Hàn Quốc này được tiến hành thế nào? + Nhập chính ngạch tức là có kiểm tra về dịch bệnh, kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm theo các tiêu chí mà chúng ta đã có. Riêng về vấn đề chất lượng dinh dưỡng, hiện nay chúng ta không có tiêu chuẩn, quy chuẩn một cách rõ ràng. Bởi vậy, nước ngoài có quyền xuất khẩu vào thị trường của ta, tức là nếu anh không có hàng rào kỹ thuật, anh đã hội nhập rồi thì anh không được cản trở thương mại. Các sản phẩm gà nhập về theo đường chính ngạnh đều được các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm không có dịch bệnh. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo được. Đây là loại gà họ bỏ đi, thường dùng làm thức ăn cho gia súc. . Vậy việc quản chặt gà thải cũng như các sản phẩm nguồn gốc động vật khác sẽ được Bộ NN&PTNT thực hiện như thế nào? + Tôi đã giao cho Cục Chăn nuôi rà soát, xem xét xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật về nhập khẩu. Quy chuẩn này sẽ quy định độ đạm, các chất dinh dưỡng… đạt mức nhất định mới được nhập, nhằm loại bỏ các sản phẩm có độ dinh dưỡng quá kém, như trước đây chúng ta đã ra hàng rào kỹ thuật về nội tạng trắng, nội tạng đỏ. Ông NGUYỄN THANH SƠN, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi: Đang rà soát quy định . Loại “gà dai” Hàn Quốc nhập khẩu theo đường chính ngạch có được phép nhập khẩu vào trong nước không? + Cuối tháng 8-2012 đến nay, TP.HCM đã xuất hiện gà và các sản phẩm chân gà, cánh gà… có xuất xứ từ Hàn Quốc. Các sản phẩm này được nhập theo con đường chính ngạch, có giấy tờ kiểm dịch của cơ quan chức năng. Thực chất đây là gà thải loại từ các trang trại, có hàm lượng dinh dưỡng thấp, không loại trừ khả năng tồn dư các chất kháng sinh, sử dụng nhiều sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT đang xây dựng bộ quy chuẩn kỹ thuật để ngăn chặn những sản phẩm không đủ chất lượng nhập vào trong nước. . Bộ quy chuẩn đó sẽ được xây dựng như thế nào, bao giờ có? + Một số thông tư ban hành từ năm 2010 của Bộ NN&PTNT đã quy định rất cụ thể về việc nhập khẩu các sản phẩm động vật như: Thông tư 25/2010 và Thông tư 29/2010 của Bộ NN&PTNT… Trước mắt, chúng tôi đang tiến hành rà soát các thông tư, quy định đã có, đồng thời bổ sung thêm những tiêu chuẩn, quy chuẩn còn thiếu, ví dụ như hàm lượng đạm, các chất dinh dưỡng… để hoàn thiện bộ quy chuẩn và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất. Lờn thuốc, giảm thọ Gia cầm trước khi xuất chuồng hoặc giết mổ phải ngưng sử dụng thuốc kháng sinh 7-15 ngày. Việc sử dụng thịt gà còn dư lượng thuốc kháng sinh thì người dùng bị vi khuẩn kháng thuốc, khi bệnh thì thuốc trị bệnh không hiệu quả hoặc phải uống thuốc với liều lượng cao. Ông PHAN XUÂN THẢO, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM Kháng sinh được bào chế từ hóa chất nên hầu như không phân hủy trong quá trình nấu nướng. Nếu tồn dư kháng sinh trong thịt cao, người tiêu dùng có nguy cơ bị nhức đầu, sử dụng thường xuyên thịt có dư lượng kháng sinh dễ bị lờn thuốc, giảm khả năng chống lại bệnh tật. BS TRẦN VĂN KÝ, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn

Thực phẩm Việt Nam