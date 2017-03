Nhập khẩu 662 triệu USD mặt hàng sữa

Các thị trường chính cung cấp sữa và sản phẩm sữa cho Việt Nam trong tám tháng đầu năm nay là New Zealand, Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Đan Mạch… Trong đó thị trường New Zeland chiếm thị phần lớn hơn cả 27% tương đương 179 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012. Thị trường lớn thứ hai là Mỹ với kim ngạch 133 triệu USD, tăng 46%. Đáng chú ý, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Tây Ban Nha tuy kim ngạch chỉ có 5,2 triệu USD nhưng lại tăng trưởng mạnh tới 655% so với cùng kỳ năm 2012.

Riêng trong tháng 8-2013, phân khúc sữa tươi tại Việt Nam đón nhận nhà sản xuất sữa lớn của Úc là Devoldale chiếm khoảng 1/3 sản lượng sữa của nước này đã vào Việt Nam.

MINH LONG