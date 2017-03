Nhập khẩu pháo hoa phục vụ Đại lễ

Các thiết bị phụ trợ cho việc bắn pháo hoa cũng được phép tạm nhập và tái xuất sau khi tổ chức xong chương trình bắn pháo hoa.

Theo kế hoạch, buổi trình diễn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra vào đêm 10/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình dự kiến sẽ đem đến cho người xem một màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kết hợp với âm thanh, ánh sáng công nghệ cao, tạo hình ảnh đẹp, ấn tượng tốt.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện việc nhập khẩu pháo hoa và việc tổ chức bắn pháo hoa tuyệt đối an toàn. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu pháo hoa phục vụ lễ hội của UBND TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội đã giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm giám sát pháo hoa nhập khẩu, áp tải và đưa hàng về kho bảo quản. Đồng thời điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ phục vụ việc vận chuyển, lắp đặt, thu hồi các trận địa bắn pháo hoa, cũng như điều động lực lượng bảo vệ pháo hoa và thiết bị trong suốt thời gian từ khi chuẩn bị lắp đặt đến quá trình diễn ra Lễ hội tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình từ ngày 20/9/2010 đến ngày 11/10/2010.

Công an TP Hà Nội sẽ có trách nhiệm hỗ trợ và chỉ đạo Công an huyện Từ Liêm triển khai công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cả thời gian tổ chức sự kiện tại địa điểm trình diễn pháo hoa, đặc biệt là vào đêm 10/10/2010.

Cùng với đó, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đảm bảo cung cấp đủ điện và thiết bị chiếu sáng tại các địa điểm diễn ra sự kiện trong suốt thời gian chuẩn bị lắp đặt cũng như trong thời gian diễn ra buổi trình diễn từ ngày 17/9/2010 đến ngày 11/10/2010.



UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị các Đài truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh VOV hỗ trợ việc treo logo và chạy chữ hiển thị thông tin về buổi trình diễn pháo hoa đến đông đảo nhân dân.

Theo Dân trí