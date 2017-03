Theo những người dân ở An Giang, mỗi ngày có đến hàng trăm con trâu, bò từ Campuchia rầm rập kéo về đường tiểu ngạch. Địa bàn có nhiều trâu, bò nhập lậu ở An Giang là xã An Phú (Tịnh Biên) và xã Vĩnh Gia (Tri Tôn). Tỉnh Đồng Tháp đã từng đề nghị trung ương bỏ lệnh cấm, cho nhập khẩu trâu, bò theo hướng kiểm soát tốt dịch bệnh.