Nhập rác thải quá dễ

Cụ thể, số lượng 126 thùng phuy và 9 kiện hàng chứa toàn chất thải nguy hại bị phát hiện ngày 17.8, Đại Đông nhập từ công ty Osiris of Chang Chen Enterprise Co., LTD (Đài Loan). Trên tờ khai hải quan số hàng đều ghi là methanol nhưng khi kiểm tra lực lượng cảnh sát môi trường không hề thấy dấu vết của một giọt methanol nào, thay vào đó là các thùng phuy chứa chất thải nguy hại cùng các kiện hàng cũng được xác định là chất thải nguy hại nằm trong danh mục những mặt hàng cấm nhập khẩu.

Theo điều tra của cảnh sát, Osiris of Chang Chen là một doanh nghiệp chuyên thu gom xử lý chất thải tại Đài Loan.

Cũng theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 8.2008, mọi giấy tờ liên quan đến thủ tục hải quan của công ty TNHH Đại Đông đều do công ty TNHH Cao Thắng ở ấp Tân Quý, xã Đông Hoà, huyện Dĩ An, Bình Dương nhận “lo” trọn gói. Vì Cao Thắng là doanh nghiệp được công nhận là đơn vị có uy tín trong quá trình nhập khẩu, nên hàng hoá do doanh nghiệp này được miễn kiểm tra theo chủ trương “luồng xanh” của hải quan.

Liên quan đến vụ nhập 8 tấn phế liệu của công ty TNHH Nam Đông (ấp Kiến Điền, xã An Điền, huyện Bến Cát) hồi tháng 9.2009, cơ quan chức năng phát hiện phần lớn là linh kiện, bo mạch điện tử phế thải, các máy móc cũ…Trước đó, vào tháng 4.2009, trong 150 tấn phế liệu nhập về kho của công ty này có 800kg vỏ đạn các loại, 159 viên đạn AR15 còn nguyên vẹn. Quản đốc của công ty Nam Đông khai báo hầu hết hàng hoá đều thông quan tại cảng tại TP.HCM, sau đó đưa về Bình Dương để tái chế.

Công ty TNHH Nam Đông là doanh nghiệp sản xuất gia công đúc thô kim loại đồng, nhôm, có hai lò nung đúc đồng, nhôm với công suất khoảng 8 tấn/ngày. Tuy mới đi vào hoạt động được sáu tháng nhưng khói bụi từ công ty đã tràn qua khu dân cư, công ty chưa có hệ thống xử lý chất thải theo quy định. Ông Lâm Văn Danh, trưởng ấp Kiến Điền cho biết cuộc sống yên bình của người dân ở vùng nông thôn thật sự đã bị xáo trộn từ khi công ty đi vào hoạt động. Ban điều hành của ấp đã phải tổ chức hoà giải để xoa dịu nỗi bức xúc của người dân, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm nhưng không có kết quả.