Nhạy bén, sáng tạo trong hướng đi

Theo Bộ KH&ĐT, chín tháng đầu năm 2014, dù tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực song đã có hơn 70.000 doanh nghiệp (DN) phải giải thể, ngừng hoạt động. Thế nhưng trong cơn bão thương trường khốc liệt đó vẫn có những DN đứng vững và phát triển.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Pháp Luật TP.HCM đã ghi lại câu chuyện của những DN đang sống khỏe nhờ những sáng tạo, thay đổi trong chiến lược kinh doanh của mình.

Ông TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG, Tổng Giám đốc Công ty EIC Sài Gòn:

Ai chưa làm thì mình làm





Hợp tác với những đối tác nước ngoài có công nghệ cao, học hỏi những cái mới là phương châm của DN trong thời gian qua. Tại các công trình xây dựng Việt Nam hiện nay, nối thép bằng cách chồng buộc bằng dây thép là kỹ thuật thông dụng nhất, công nghệ nối thép coupler chưa áp dụng phổ biến. Nhưng vào tháng 7-2014, EIC Sài Gòn đã áp dụng thành công công nghệ nối thép coupler với các phụ kiện và hệ máy móc phụ trợ của đối tác Nhật để thi công hệ cột dầm tầng các dự án quy mô lớn. Việc áp dụng công nghệ nối thép coupler có chất lượng mối nối ổn định và độ an toàn cao giúp DN thi công nhanh, tiết kiệm khối lượng lớn thép, hiệu quả kinh tế cao.

Trong lúc nhiều DN xây dựng ở Việt Nam ít sử dụng gạch không nung thì EIC Sài Gòn đã đưa vào sử dụng thường xuyên loại gạch này thay thế gạch đất sét nung. Loại gạch này có thể làm giảm khả năng tác động của nhiệt độ bên ngoài và làm tăng hiệu quả sử dụng năng lượng bên trong của tòa nhà. Điều này đã giúp DN tăng khả năng cạnh tranh, khách hàng hài lòng lựa chọn. Định hướng của DN là tiếp tục hợp tác lâu dài với các đối tác Nhật để được học hỏi những công nghệ kỹ thuật hiện đại và cách quản trị DN hàng đầu thế giới.

Các thực phẩm tẩm ướp gia vị đông lạnh của Sài Gòn Food đã và đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường nhờ sự tiện lợi. Ảnh: HTD

Ông NGUYỄN PHƯƠNG NAM, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ROBOT:

Tăng hiệu năng “độc” cho sản phẩm





Nâng cao chất lượng sản phẩm cũ và giới thiệu đến khách hàng nhiều sản phẩm mới với tính năng độc đáo hơn, đó là những việc mà DN đã làm được trong năm 2014 vượt qua giai đoạn khó khăn (từ năm 2011 đến 2013). Sản phẩm bóng đèn compact của DN đã nâng chất lượng tuổi thọ lên đến hơn 6.000 giờ, làm giảm thời gian chi phí bảo dưỡng, tiết kiệm điện đến 80% so với bóng đèn sợi đốt cùng độ sáng và chất lượng. DN cũng đã chế tạo sản phẩm bóng đèn 3U chống ẩm dùng thắp sáng ngoài trời, chịu được mưa, nắng, bụi, ẩm… đã thu hút nhiều khách hàng các ngành nông nghiệp, thủy sản. Đối với sản phẩm ổ cắm công tắc âm tường, DN đã sử dụng vật liệu chống cháy, chịu va đập, chịu nhiệt độ cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Hiện tại, các sản phẩm của DN vẫn xuất khẩu đều đặn sang các thị trường Đài Loan, Úc, Lào, Campuchia…

Bà LÊ THỊ THANH LÂM, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Food:

Thành công nhờ lẩu, cháo





Trước đây, DN luôn tập trung cho thị trường xuất khẩu hơn 80% nhưng từ năm 2014, DN đã tập trung khai thác thị trường nội địa. Và để làm được điều đó, DN đã đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm mang tính tiện dụng cao cho người tiêu dùng trong nước. Với dòng sản phẩm chế biến tiện lợi như các loại lẩu hải sản đông lạnh, nước dùng lẩu cô đặc, các thực phẩm tẩm ướp gia vị đông lạnh đã và đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường nhờ sự tiện lợi. Ngoài ra, DN cũng đang phát triển dòng sản phẩm cháo bổ dưỡng. Dự kiến cuối năm nay, Saigon Food sẽ nhập khẩu thêm một dây chuyền sản xuất cháo bổ dưỡng để nâng công suất sản xuất dòng sản phẩm này lên khoảng bảy lần so với hiện tại. Với sự đầu tư cho dòng sản phẩm chế biến có tính tiện dụng cao đã giúp DN giữ vững doanh thu tăng trưởng hơn 10% hằng năm. Saigon Food cũng đang hợp tác với Trung tâm Dinh dưỡng, các trường ĐH và viện nghiên cứu chuyên ngành để phát triển nhiều sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, chất lượng cao.

Ông NGUYỄN ĐĂNG HIẾN, Tổng Giám đốc Công ty Giải khát Tân Quang Minh (Bidrico):

Sản phẩm = Sức khỏe + tự nhiên + công nghệ





DN chú trọng đến việc tung ra sản phẩm lạ, mới. Nguyên liệu chủ yếu từ tự nhiên, phù hợp với xu hướng của người dùng là quan tâm tới sức khỏe. Như sản phẩm chanh muối được lên men từ quả chanh tươi. Khi đủ thời gian lên men, chanh được chiết xuất đưa vào trong sản phẩm, giúp nước chanh muối có vị chanh tự nhiên, khác với sản phẩm dùng hương liệu chanh hoặc làm chanh muối theo phương pháp thủ công. Đặc biệt sản phẩm nước trái cây làm hoàn toàn bằng nguyên liệu trái cây tươi với công nghệ thủy phân, không dùng chất bảo quản. DN đang gia công sản phẩm này cho một công ty Nhật (có thương hiệu là Osaka Chuchu). Sản phẩm được bán trong các cửa hàng của Nhật tại Việt Nam và Nhật. DN phải chọn ra những sản phẩm mũi nhọn, thay đổi đầu tư công nghệ máy móc, thiết bị mới, giá thành cạnh tranh hơn mới giành được thị phần. Trong chín tháng năm 2014, doanh thu của DN đã tăng 24% so với cùng kỳ năm 2013.

Ông KAO SIÊU LỰC, Tổng Giám đốc DN Bánh kẹo tư nhân Á Châu (ABC):

Tận dụng vỏ táo để làm bánh mì





Quả táo có nhiều chất dinh dưỡng, lượng vitamin cao nhất nằm trong vỏ nhưng khi dùng người ta thường cắt bỏ vỏ đi. Do đó tôi nghĩ đến việc sử dụng nguồn dinh dưỡng này trong công thức làm bánh của mình. Sau một thời gian mày mò nghiên cứu, trải qua vài lần thất bại, tôi đã tạo ra được loại men từ những vỏ táo ép ủ. Men này được dùng để ủ bột làm bánh trong vòng 12-24 giờ. Với phương pháp mới này, bánh sẽ có độ mềm, dai và hương thơm tự nhiên. Thời gian sử dụng bánh lâu hơn 1-2 ngày so với công nghệ men có sẵn. DN đã quyết định áp dụng lần đầu tiên ở Việt Nam, được giới đầu bếp quốc tế đánh giá cao. Ngoài ra, DN chú trọng đến việc tự sản xuất máy móc, hạn chế nhập máy móc, thiết bị của nước ngoài. Hiện 30% số máy móc của DN hiện nay đều tự chế. Như chiếc máy cuốn bánh mì do tôi tự chế, lúc đầu chỉ để tặng bạn bè, giờ đã bán sang các nước Malaysia, Philippines.

QUANG HUY - TÚ UYÊN