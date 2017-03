Nhiều băn khoăn với hóa đơn mới

Sáng qua, 2-8, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của doanh nghiệp cho dự thảo thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng. Nhiều doanh nghiệp đã góp ý rằng dự thảo tuy bao trùm nhiều vấn đề nhưng nếu chỉ quy định một cách thực hiện thì lại không thích hợp với nhiều lĩnh vực đặc thù. Ngoài ra, có nhiều tình huống nho nhỏ xoay quanh chuyện hóa đơn nhưng quy định không cụ thể sẽ khiến doanh nghiệp đau đầu vì không có cách giải quyết.

Giảm hóa đơn, bớt lãng phí

Những thay đổi thuận lợi đã được doanh nghiệp hưởng ứng. Tại buổi góp ý, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Thiên Quế cho biết hằng tháng doanh nghiệp này dùng khoảng 3.500 hóa đơn. Mỗi hóa đơn có ba liên, doanh nghiệp giao cho khách hàng một liên và tự lưu giữ hai liên. “Tôi đã quá ngán chuyện tự quyết định số liên của hóa đơn (ít nhất là hai liên), tôi chọn in hóa đơn chỉ gồm hai liên mà thôi, đỡ được một nửa việc lưu trữ!”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên, kế toán trưởng của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, cho rằng thông tư cần có thêm quy định tạo thuận lợi đối với những ngành nghề ít có gian lận về thuế, ví dụ như lĩnh vực bảo hiểm vì lĩnh vực này không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Bà Nguyên cho biết hằng tháng có khoảng 300.000 lượt khách hàng nộp phí bảo hiểm nên công ty phải xuất phiếu thu và in hóa đơn cho khách hàng. Tuy nhiên, đại đa số khách hàng chỉ lấy phiếu thu mà thôi, chỉ vài chục người yêu cầu hóa đơn trong khi công ty vẫn phải in ra và lưu trữ 300.000 hóa đơn đó.

Bà Vũ Thị Mai (bìa trái) ghi nhận các góp ý của doanh nghiệp về hóa đơn bán hàng. Ảnh: QN

Vì vậy, bà Nguyên góp ý nên có quy định cho các doanh nghiệp bảo hiểm được quyền xuất hóa đơn khi khách hàng có yêu cầu, nếu khách hàng không yêu cầu thì doanh nghiệp không cần in hóa đơn làm gì cho tốn kém giấy tờ, công sức, tiền bạc.

Cùng ý kiến trên, đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết hằng tháng phải in 1,7 triệu hóa đơn tiền điện, trong khi có đến 1,5 triệu hộ dân không cần nhận hóa đơn, đây cũng là một sự lãng phí rất lớn. Nên chăng có những quy định cho phép một số doanh nghiệp hoạt động đặc thù được miễn việc in hóa đơn.

Cần quy định tiêu chuẩn hóa đơn

Tại buổi góp ý, nhiều doanh nghiệp đã chỉ ra những tình huống tưởng chừng rất nhỏ nhặt nhưng doanh nghiệp thường gặp phải và khó giải quyết, dự thảo lại không đề cập gì đến nên có thể gây khó cho doanh nghiệp khi áp dụng.

Đại diện Công ty Acecook cho biết công ty thường gặp trường hợp hóa đơn bị phai màu, mờ chữ chỉ sau vài tháng lưu trữ, gây khó khăn công tác kế toán. Nay dự thảo cho phép các doanh nghiệp tự quyết định mẫu hóa đơn, tự đặt in hóa đơn là cải cách thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mở ra như vậy mà không quy định tiêu chuẩn gì về loại giấy in hóa đơn, mực in hóa đơn... thì rất dễ xảy ra tình trạng hóa đơn bị phai màu, doanh nghiệp nhận được các hóa đơn đầu vào này phải xử lý ra sao?

Một doanh nghiệp khác cũng có ý kiến rằng cần có chuẩn cho hóa đơn tự in, đặt in. Nếu không thì doanh nghiệp này in hóa đơn bé bằng bàn tay, doanh nghiệp kia dùng hóa đơn to như tờ báo thì doanh nghiệp mua hàng hóa đầu vào sẽ gặp khó khăn trong khâu lưu trữ hóa đơn các loại, các kiểu.

Một số tình huống khác nho nhỏ cũng được doanh nghiệp góp ý cần làm rõ trong thông tư là quy định về thời điểm lập hóa đơn. Dự thảo yêu cầu lập khi giao hàng nhưng có doanh nghiệp bán hàng đi tỉnh xa thì hôm nay xuất hàng và lập hóa đơn nhưng ngày mai hàng mới đến nơi, mới giao hàng được; có doanh nghiệp xuất khẩu thì lập hóa đơn hôm nay nhưng mất một, hai ngày hải quan mới cho thông quan; có doanh nghiệp xây dựng thì thi công trước, lập hóa đơn sau...

Bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết sẽ tiếp thu các góp ý này và sẽ nghiên cứu hướng giải quyết. Dự kiến thông tư này sẽ được ban hành ngay trong tháng 8 để doanh nghiệp kịp thời được tập huấn, phổ biến quy định mới, thiết kế mẫu hóa đơn, chọn nhà in, ký hợp đồng in hóa đơn... trong bốn tháng trước khi bắt đầu thực hiện quy định mới.

QUỲNH NHƯ