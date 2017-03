Nhiều cây xăng tại Thanh Hóa "mất điện", "hết hàng"

Ghi nhận của PV trưa 25/2 cho thấy hầu hết các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, một số cây xăng ở các huyện Quảng Xương, Đông Sơn đã xuất hiện tình trạng bất ngờ “mất điện”, “hết hàng” hoặc dừng bán không rõ nguyên nhân, khiến người tiêu dùng bức xúc.

Một trong 2 cửa hàng của doanh nghiệp Trường An ngừng bán trưa 25/2 . Ảnh:Lê Hoàng

Tại huyện Quảng Xương có ít nhất 2 cây xăng ngừng bán. Trong đó, cửa hàng Trường An (trực thuộc Công ty Xây dựng Trường An), đặt trên địa bàn xã Quảng Hùng, nhiều biển báo “hết xăng” được nhân viên viết trên các tấm bìa, đem treo phía trước cửa hàng. Nội dung tương tự cũng được họ thông báo khi người dân ghé vào mua. Khoảng giữa buổi sáng, lực lượng quản lý thị trường đã đến kiểm tra và lập biên bản về thực trạng kinh doanh của đại lý này. Kết quả ban đầu cho thấy xăng trong bể vẫn còn, nhưng theo chủ cửa hàng, do lượng tồn quá ít nên bơm xăng không thể hút lên để bán cho khách hàng.

Cùng thời điểm, tại một cửa hàng bán lẻ khác (cũng thuộc quản lý của doanh nghiệp Trường An), đặt trên quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Quảng Tâm, huyện Quảng Xương mọi hoạt động buôn bán đã ngừng hẳn. Các phòng làm việc tại cửa hàng đóng kín cửa, không một bóng người. Phía ngoài cây xăng, biển báo hết xăng được đặt sẵn từ trước đó.

Ông Nguyễn Văn Ban, Giám đốc Công ty Xây dựng Trường An, cho biết, do vướng mắc một số thủ tục nên đơn vị đầu mối là Công ty TNHH một thành viên Miền núi Thanh Hóa không cung ứng hàng. “Các cửa hàng của chúng tôi đã hết xăng bán từ mấy ngày nay. Lý do là còn vướng mắc một số vấn đề với đơn vị cung ứng”, ông Ban lý giải và cho biết thêm, dự kiến vài ngày tới các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Tấm biển "mất điện" lập tức được cất đi khi thấy phóng viên chụp ảnh. Ảnh: Lê Hoàng

Cũng trong buổi trưa ngày 25/2, tại Trạm cấp phát xăng dầu quân đội (thuộc Sư đoàn 341, Quân khu 4), đóng trên địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa có hai nhân viên vẫn trực nhưng treo biển báo “mất điện”. Đây là cây xăng chuyên cấp phát cho quân đội nhưng thường ngày vẫn có trụ bơm riêng phục vụ bán lẻ. “Sáng nay chúng tôi vẫn bán hàng bình thường, tuy nhiên nguồn điện vừa trục trặc nên trụ bơm không thể hoạt động được”, một nhân viên lý giải.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng tỏ ra bức xúc vì các hộ dân quanh vẫn có điện bình thường. “Có thể họ lấy lý do mất điện để nghỉ bán vì rõ ràng nguồn điện xung quanh đây vẫn không hề bị cắt”, anh Nguyễn Văn Tuấn, một khách hàng bị từ chối bán xăng bức xúc.

Quản lý thị trường hiện chưa phát hiện được trường hợp "găm hàng" nào tại các cây xăng. Ảnh: Lê Hoàng

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tâm, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết đang chỉ đạo cán bộ ở các đội liên tục kiểm tra tình trạng buôn bán xăng dầu trên địa bàn. “Nếu thấy cửa hàng bán xăng nào có biểu hiện nghi vấn chúng tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra ngay. Nếu phát hiện “găm hàng”, chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tước giấy phép kinh doanh trong thời gian 12 tháng”, ông Tâm nhấn mạnh. Tuy vây, vị lãnh đạo này cũng cho biết hiện chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm.

Theo Lê Hoàng (VNE)