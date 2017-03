Nhiều công ty con của Tập đoàn Dầu khí lỗ do giá dầu giảm mạnh

Tại buổi họp giao ban tháng 1 của Bộ Công Thương diễn ra ngày 1-2, ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc PVN, cho biết giá dầu thô dầu trung bình tháng 1 chỉ đạt 32,4 USD/thùng, giảm 9,6 USD so với mức giá trung bình của tháng 12-2015 và giảm 17,8 USD/thùng (tương đương giảm 35,4%) so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy doanh thu của toàn bộ tập đoàn chỉ đạt 81.100 tỉ đồng, bằng 74% kế hoạch, nộp ngân sách đạt 6.200 tỉ đồng.

Theo ông Thanh, giá dầu giảm về mức 32 USD/thùng đã khiến chỉ tiêu tài chính của nhiều đơn vị trực thuộc PVN bị ảnh hưởng. Doanh thu và lợi nhuận của các đơn vị khai thác và dịch vụ đều không đạt kế hoạch, một số doanh nghiệp dịch vụ dầu khí đang bị thiếu việc làm.

Cụ thể như Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) lỗ 100 tỉ đồng, Vietso Petro đang bị thiếu vốn cho sản xuất, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cũng gặp khó khăn về tài chính.

Đại diện PVN cho biết nếu giá dầu thô về dưới 30 USD/thùng, PVN sẽ giãn hoặc ngừng khai thác một số mỏ để đảm bảo tài chính.