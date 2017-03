Nhiều container điều xuất khẩu bị rút ruột

Theo Vinacas, đã có hàng chục container điều bị trộm. Điển hình nhất vụ các container điều xuất khẩu của Công ty Chế biến xuất nhập khẩu nông sản Đồng Nai đang trên đường vận chuyển tới TP.HCM thì bị mất trộm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do giá điều tăng cao nên có thể là lái xe thông đồng với trộm cắp để lấy hàng. Trước đó, vào cuối năm 2007, nhiều container điều trên đường tới cảng đã bị mất trộm, gây tổn thất cho DN hàng chục tỉ đồng. Vinacas đã phải có công văn gửi cơ quan công an can thiệp để tránh làm mất uy tín của ngành điều.

Vinacas khuyến cáo DN cần thuê người áp tải container điều xuất khẩu từ nhà máy đến cảng, ký hợp đồng với các đơn vị vận chuyển có uy tín, yêu cầu cân trọng lượng container tại cảng trước khi vào cổng.

T.HIẾU