Nhiều DN sẽ thưởng Tết chiếu lệ... 100.000 đồng

"Đến giờ tôi cũng chưa có chính thức con số cụ thể DN thưởng tết như thế nào nhưng cứ nhìn tình hình sản xuất, kinh doanh là suy ra năm nay người lao động sẽ ăn tết như thế nào".

Vụ trưởng Vụ Tiền công tiền lương, Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân đã mở đầu câu chuyện bằng một nhận xét khá tâm tư trong thời điểm đời sống, kinh tế sản xuất kinh doanh cuối năm đang vấp phải rất nhiều khó khăn.

Ông Huân dẫn chứng: "Những tháng cuối năm báo cáo tình hình xuất khẩu liên tục giảm, mà không xuất khẩu thì làm sao có doanh thu, lợi nhuận, mà không có lợi nhuận thì lấy đâu ra tiền mà thưởng, nhìn thấy rõ nhất là khối xuất khẩu da giầy, dệt may chắc chắn sẽ khó khăn rồi".

Thưởng Tết ngành da giày, dệt may, chế biến thủy sản: Bi đát!

Có lẽ người hiểu câu nói của Vụ trưởng Huân vào lúc này hơn ai hết là ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, bởi hiện nay thị trường dệt may xuất khẩu đang khủng hoảng do đơn hàng thiếu, công nhân thậm chí không đủ việc làm.

Vì vậy, khi đề cập đến chuyện lương thưởng, ông Ân trở nên khá dè dặt và không dám khẳng định năm nay thưởng Tết có được như năm trước hay không.

"Năm ngoái bình quân là thưởng Tết từ 1-2 tháng lương, bình quân thu nhập trong ngành khoảng 2 triệu đồng nhưng năm nay khả năng tiền thưởng sẽ tăng lên là rất khó", ông Ân cho biết.

Vị Chủ tịch Hiệp hội dệt may trần tình: Ngành dệt may hiện nay 2 phần là xuất khẩu còn một phần là nội địa, nghĩa là mình lệ thuộc 80% thị trường xuất khẩu (gồm Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu), nhưng hiện nay thị trường này đang bị suy thoái kinh tế nghiêm trọng, hiện nay sức mua của thị trường này giảm rất mạnh. Tương lai năm 2009 là rất ảm đạm

Tâm tư của ông Lê Quốc Ân bây giờ cũng là lo lắng chung của đội ngũ người lao động trong ngành, đối tượng vốn luôn luôn đứng ngoài cuộc về "cuộc đua" thưởng Tết.

Dự báo về một mức thưởng bình quân khá "bi đát" tại các DN như giày da, may mặc, chế biến thủy sản... năm nay coi như đã sáng tỏ.

"Nhiều DN bây giờ ngân hàng còn không cho vay để lấy vốn sản xuất, thậm chí còn có nguy cơ nợ lương của công nhân chứ chưa nói là thưởng", Giám đốc một xí nghiệp gia công đồ hộp xuất khẩu ở Gia Lâm (Hà Nội) ngao ngán nói.

Kh á lắm thì thưởng Tết bằng 70% năm ngoái

Các cơ quan Công đoàn địa phương, khi được hỏi cũng phải thẳng thắn thừa nhận: Chủ DN bây giờ chỉ loay hoay với bài toán làm sao để duy trì được sản xuất đã là quá mệt mỏi rồi chứ chưa nói đến chuyện lên kế hoạch thưởng Tết.

"Nếu bí quá thì DN cũng sẽ làm 'liều" bằng việc không thưởng hoặc thưởng chiếu lệ 100 - 200 nghìn để cho qua chuyện", thêm một chủ DN khác xin được dấu tên nói.

Chủ tịch Hiệp hội DN vừa và nhỏ Cao Sỹ Kiêm - Một nhà dự báo tài chính ngân hàng hàng đầu Việt Nam chỉ cần tính nhẩm đã nói luôn: Nếu khá lắm thì các DN trong Hiệp hội này chỉ đảm bảo mức thưởng Tết bằng 70% năm ngoái. Mà không phải tất cả các DN đều thưởng ngang bằng nhau, may ra chỉ có nhóm ngân hàng, tài chính là khá còn lại đều èo uột, nhất là khối DN xuất khẩu.

Đồng cảnh ngộ với người lao động là công nhân thì khối công chức, giáo viên vẫn tiếp tục giữ vị "quán quân" về số tiền thưởng Tết kiểu... tượng trưng.

Chị Đinh Thu Hương, cán bộ Trung tâm văn hoá một huyện ngoại thành Hà Nội tâm sự: "Nghe trên báo, đài thấy có người được thưởng đến hàng trăm triệu mà sợ, bởi số tiền đó bằng tiền lương công chức gần hai mươi năm của tôi".

Chị Anh Lê, giáo viên một trường THCS ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trường chị được liệt vào dạng "top ten" trong việc chăm lo đời sống cho anh em mà mức thưởng dự kiến năm nay cũng chỉ "kịch kim" 300.000 đồng, năm nay chủ trương của trường cũng sẽ vẫn là như vậy.

Trong năm 2008, khối này được thưởng Tết trung bình khoảng 100.000 - 500.000 đồng/người thì năm nay con số này sẽ tiếp tục được... duy trì.

Chua chát hơn, anh Đặng Duy Chinh, Cán bộ phòng nội vụ một UBND huyện Kỳ Sơn tỉnh Hoà Bình cho biết: Không biết kinh tế đất nước phát triển đến đâu, đời sống nâng cao như thế nào nhưng ở khối hành chính sự nghiệp nhà nước chúng tôi bao nhiêu năm nay tiền gọi là "thưởng Tết" chỉ gói gọn trong... 50.000 đồng. Chấm hết!

Công ty xây dựng "tiếng tăm" thưởng Tết tối đa... 2,2 triệu

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết, năm nay, mặc dù sản xuất gặp khó nhưng các Tổng công ty trong toàn ngành xây dựng không hẳn đơn vị nào cũng làm ăn thua lỗ, nhiều Tổng công ty vẫn làm ăn có lãi.

Tuy nhiên, để cân đối và đảm bảo thu nhập cho anh em lao động Công đoàn ngành cũng đã làm việc để công đoàn các Tổng công ty cân đối giữa nguồn vốn sản xuất nhưng cũng làm sao để đảm bảo quỹ khen thưởng đảm bảo cho người lao động.

"Một trong những biện pháp kích thích tinh thần người lao động là chăm lo đời sống tốt thì mới có hiệu quả", ông Bình chia sẻ.

Song ông Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, do là thời điểm tăng tốc sản xuất kinh doanh nên các DN cũng chưa tập trung để thực hiện vấn đề này, tối thiểu phải đến 10/1/2009 thì mới tập hợp được có con số thưởng Tết cụ thể..

Ông Kiều Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Sông Hồng, Bộ Xây dựng cho hay, công ty đã bắt đầu lên kế hoạch thực hiện thưởng Tết cho người lao động. Theo ông Linh mức chênh lệch tiền thưởng bình quân giữa các lĩnh vực hoạt động trong DN không quá lớn. Theo đó, mức thưởng khoảng 2 - 2,2 triệu đồng. Mức thưởng tết cụ thể sẽ được công bố khoảng đầu tháng 12 Âm lịch.

Ngoài ra theo đúng truyền thống của ngành xây dựng thì hàng năm ngoài tiền thưởng Tết, năm nay Tổng công ty còn hỗ trợ 75 suất quà cho những công nhân, người lao động khó khăn một chút trong dịp Tết, mỗi suất quà chỉ khoảng 200.000 đồng nhưng là động viên khích lệ.