Nhiều doanh nghiệp Pháp có nguy cơ phá sản

Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần thận trọng khi ký kết hợp đồng và giao hàng trả chậm cho các nhà nhập khẩu Pháp. Các hợp đồng có giá trị lớn cần phải có điều kiện thanh toán an toàn, tốt nhất là L/C không thể hủy ngang do một ngân hàng có uy tín đảm bảo. Với khách hàng mới, doanh nghiệp cần cẩn thận tìm hiểu đối tác trước khi xếp hàng lên tàu.

Dù được coi là nền kinh tế khá trong khu vực châu Âu năm 2011 nhưng Pháp vẫn được ví như một cỗ xe đang lên dốc bị hụt hơi. Theo Viện Nghiên cứu và Thống kê Kinh tế Pháp (INSEE), hơn 41.000 doanh nghiệp nước này đã tuyên bố phá sản trong năm 2011, tăng 8,9% so với năm 2010. Số người thất nghiệp vì thế cũng tăng cao kỷ lục kể từ năm 1999, vượt ngưỡng 2,85 triệu tính đến cuối tháng 12/2011.

TX (Theo VOV)