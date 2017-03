Nhiều đơn hàng xuất khẩu dệt may bị rút ngắn thời gian

Hôm qua (5-1), ông Lê Trung Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết.

Theo đó, tám tháng đầu năm, giá vật liệu tăng cao, lãi suất tăng vọt đã khiến nhiều doanh nghiệp dệt may khốn đốn. Trong bốn tháng còn lại, ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới khiến nhiều đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp giảm, hàng hóa bị tồn kho tăng cao khiến đời sống của nhiều công nhân trong ngành gặp khó khăn.

Thống kê sơ bộ của Vinatex cho thấy tuy chưa phải đóng cửa hay phá sản nhưng hiện nay tại nhiều doanh nghiệp, công nhân đã phải giảm giờ làm do đơn đặt hàng giảm so với trước. Nếu trước kia nhiều nhà nhập khẩu đặt hàng trọn một năm thì nay các đơn hàng được rút ngắn trong vòng 1-2 tháng rồi mới ký tiếp.

Dự báo năm 2009, ngành dệt may còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới vẫn chưa có điểm dừng. Ngoài ra, xuất khẩu dệt may của nước ta vào thị trường chủ lực là Mỹ sẽ bị ảnh hưởng khi chính phủ nước này vừa bãi bỏ chế độ hạn ngạch cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam là Trung Quốc.