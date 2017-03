Nhiều hàng tết “độc”, mới, lạ

Thời gian qua, giá một số loại thịt tăng là so với các tháng trước chứ không tăng đột biến. Riêng rau củ quả tăng giá theo vụ mùa là chính, miền Bắc đang mùa rét nên giá có cao hơn. Do sức tiêu dùng đang yếu nên giá hàng tết khó tăng, ngay trước tết nhiều DN sẽ khuyến mãi lớn. Với chương trình bình ổn, chuẩn bị nguồn dự trữ của TP.HCM, người tiêu dùng có thể yên tâm hàng tết dồi dào và giá cả ổn định. Ông NGUYỄN LỘC AN, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương)