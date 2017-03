Nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong đăng ký, sử dụng

Ngày 21/7, Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh, kiểm tra hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ điện thoại di động (ĐTDĐ) cho lãnh đạo phòng Văn hóa tất cả các quận huyện trên địa bàn Hà Nội.

Đại diện phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin cho biết, tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng là 101,7 triệu máy, thuê bao di động chiếm 86,7%, trong đó thuê bao di động trả trước chiếm từ 80 - 90%. Các hình thức khuyến mại nở rộ và sim dùng một lần phổ biến hiện nay dẫn đến sự gia tăng của thuê bao ảo.

Do đó, nếu không quản lý được các thiết bị viễn thông sẽ dẫn đến sự tràn lan của tin nhắn rác, gọi điện quấy sối, trộm cắp cước... Các quy định về quản lý thuê bao ĐTDĐ trả trước sẽ giúp khai thác tài nguyên viễn thông, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông Việt Nam và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động viễn thông

Tại buổi tập huấn, ông Hạnh cũng chỉ ra nhiều điểm mới tại Thông tư 22/2009 do Bộ TT&TT ban hành ngày 24/6 vừa qua so với QĐ 03 trước đây như tăng phạm vi điều chỉnh với dịch vụ điện thoại trung kế vô tuyến trả trước.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong đăng ký, sử dụng thuê bao ĐTDĐ cũng được quy định rõ ràng, như sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu của người khác để đăng ký thông tin thuê bao; sử dụng chứng minh thư hoặc hộ chiếu của mình để đăng ký thông tin thuê bao cho người khác (trừ trường hợp người dưới 14 tuổi).

Để đăng ký thông tin thuê bao, chủ thuê bao phải đến đăng ký trực tiếp tại điểm giao dịch được ủy quyền để cung cấp số thuê bao, chứng minh thư hoặc hộ chiếu và giấy giới thiệu.

Bản khai thông tin thuê bao ĐTDĐ phải gồm đầy đủ các thông tin về chủ thuê bao như số máy, học tên, ngày sinh, số CMT, hộ chiếu, địa chỉ cơ quan, tổ chức... Trong trường hợp thông tin được cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thì doanh nghiệp DĐ hoặc chủ điểm giao dịch không chấp nhận thông tin đăng ký và phải thông báo cho chủ thuê bao biết.

Kích hoạt dịch vụ khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định; Lưu thông trên thị trường những sim đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước; Tiết lộ, sử dụng thông tin thuê bao DĐ trả trước trái pháp luật cũng là 3 hành vi bị nghiêm cấm. Ngoài ra, Thông tư 22 cũng quy định rõ mỗi cá nhân chỉ được đăng ký 3 thuê bao của mỗi mạng.

Nhiều kinh nghiệm trong thanh tra thuê bao DĐ trả trước cũng đã được các đại biểu chia sẻ tại buổi tập huấn.