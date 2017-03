Nhiều mặt hàng âm ỉ tăng giá

Trong tháng 6, tiếp tục có nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá. Tuy nhiên, mức tăng của các mặt hàng này thường là tăng nhẹ và chia làm tăng nhiều đợt trong tháng.

Không “tăng vù”

Theo bà Quỳnh Chi, Phó Giám đốc marketing Saigon Co.op, trong tháng 6, tại hệ thống Saigon Co.op đã có thêm rất nhiều mặt hàng phải tăng giá. Riêng bột giặt và nước rửa chén có mức tăng khá mạnh, cụ thể từ đầu năm đến nay đã tăng thêm từ 5% đến 30%. Ngoài ra, các nhà cung cấp dầu ăn cũng đã thông báo tăng giá nhiều lần và riêng trong tháng 6 phải tăng hai lần, mỗi lần tăng hơn 3%. Một số mặt hàng thiết yếu khác cũng tăng nhẹ như đường tăng 2%, muối tăng gần 10%...

Bà Quỳnh Chi cho biết hầu hết các nhà cung cấp đều đưa ra nguyên nhân là do giá nguyên vật liệu tăng, giá chi phí đầu vào sản xuất tăng. Vì vậy, không còn cách nào khác, các nhà cung cấp cũng bắt buộc phải tăng giá.

Việc tỷ giá biến động mạnh trong tháng 6 cũng đã khiến các mặt hàng thức ăn, đồ dùng ngoại nhập bị ảnh hưởng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Siêu thị Maximark Cộng Hòa, khẳng định giá một số mặt hàng ngoại nhập tại siêu thị này đã đội lên từ 5% đến 15% so với tháng trước.

Tuy nhiên, đối với gà ngoại nhập thì một nhân viên phòng Kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Chế biến thực phẩm Phú An Sinh cho rằng tuy có tăng nhưng đều đặn chứ không “tăng vù”. Chẳng hạn gà công nghiệp từ giữa tháng trước tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Ngay cả các hợp đồng mới ký từ các nhà cung cấp nước ngoài cũng đồng loạt tăng giá do phí vận chuyển xăng dầu, giá gạo, giá thức ăn... Tất cả những hệ lụy đó làm giá gà bị ảnh hưởng.

Tại chợ đầu mối Bình Điền, một số hàng thủy hải sản, rau, củ, quả cũng tăng dao động từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg.

Hàng cao cấp bị vạ lây

Một số mặt hàng xa xỉ như mỹ phẩm, đồ gia dụng... đã bị người tiêu dùng thẳng tay cắt giảm. Sức mua của các mặt hàng cao cấp tại các hệ thống bán lẻ cũng như các trung tâm mua sắm lớn giảm đáng kể. Tại hệ thống Saigon Co.op, sức mua của nước hoa đã giảm từ 12% đến 14%, mỹ phẩm giảm mạnh đến 20%...

Ngay cả với các mặt hàng điện tử, mặc dù trong mùa Euro nhưng các doanh nghiệp cũng phải kêu trời vì sức mua quá thấp so với dự đoán. Ông Liên An Thạch, Giám đốc Siêu thị điện máy Chợ Lớn, cho biết sức mua các mặt hàng điện máy trong tháng 6 vừa qua mặc dù có tăng so với những tháng trước khoảng 10% nhưng so với kỳ vọng của doanh nghiệp (tăng 25%) thì đây lại là mức tăng quá thấp. “So với mùa Euro năm 2006, sức mua hàng điện tử tại trung tâm đã giảm đến trên 15%” - ông Thạch nói.

Cũng theo ông Thạch, sức mua giảm một phần là do giá của các mặt hàng điện tử tăng cao. Hàng ngoại nhập do bị tác động của tỷ giá đã tăng thêm 15%. Ngoài ra, các mặt hàng trong nước do chi phí vận chuyển, lãi suất ngân hàng tăng nên giá thành cũng bị đội lên từ 3% đến 5%.