Nhiều mặt hàng điện tử sẽ giảm thuế từ năm 2012

Nhiều mặt hàng điện tử sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ năm 2012 (Nguồn: Internet)

Theo biểu thuế Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (viết tắt là ACFTA), năm 2012 sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm đối với gần 200 dòng thuế, mức cắt giảm khoảng 5-10% so với thuế suất ACFTA của năm 2011.



Trong đó, đáng chú ý có một số loại thuế sẽ giảm so với năm 2011 như xe đạp, xe máy, xe tải van có mức giảm 10%. Ngoài ra, các mặt hàng như điều hoà, tủ lạnh, máy giặt… cũng có mức giảm từ 5-10%.



Điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế ACFTA được quy định là hàng hoá phải được nhập khẩu trực tiếp từ các nước ASEAN và Trung Quốc vào Việt Nam, phải thoả mãn các quy định về xuất xứ hàng hoá ASEAN-Trung Quốc…



Bên cạnh đó, theo quy định của Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (ATIGA), nhiều mặt hàng sẽ có mức thuế giảm xuống 0% vào năm 2012.



Theo đó, các mặt hàng hưởng thuế này thuộc các ngành đẩy nhanh hội nhập (PIS) có khoảng 1.600 dòng gồm các mặt hàng: thuỷ sản, cao su và sản phẩm cao su, dệt may, sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị và sản phẩm y tế, gỗ và sản phẩm gỗ…



Ngoài ra, các mặt hàng nông nghiệp nhạy cảm cũng sẽ tiếp tục cắt giảm thuế. Trong đó, 44 dòng thuế gồm các mặt hàng: thịt gà, chanh, bưởi, thóc gạo, thịt hộp sẽ được cắt giảm từ các mức 20%-10% xuống 10%-5%.



Biểu thuế ATIGA cũng đưa các mặt hàng xăng dầu vào thực hiện cam kết giảm thuế: gồm 32 mặt hàng, với mức thuế suất theo lộ trình đã được các Bộ trưởng kinh tế ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN tháng 8/2010.



Nhìn chung, biểu thuế ATIGA sẽ thực hiện giảm thuế đối với khoảng 1.800 dòng thuế, chiếm khoảng 19% dòng thuế Biểu ban hành.



Về biểu thuế trong Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc (viết tắt là AKFTA), so với Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), có khoảng 2.300 dòng có thuế suất AKFTA 2012 thấp hơn thuế suất MFN, chênh lệch bình quân thuế suất của những dòng này vào khoảng 4%./.

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)