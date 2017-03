Ngày 4-9, theo thông tin từ các trung tâm thu mua tại siêu thị và chợ đầu mối, hiện giá nhiều mặt hàng thiết yếu đã và đang tiếp tục giảm mạnh so với đầu tháng 8. Theo đó, tại siêu thị Big C, giá dầu ăn Tường An hiện đã giảm từ 4%-9%, giá gạo Tiền Giang giảm khoảng 10%, bánh quy các loại giảm 17%, giá trái cây giảm từ 15%-20%, thịt gà giảm 5%, các sản phẩm nhựa gia dụng giảm từ 5%-10%.

Tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), lượng thủy hải sản tươi như cá bạc má, cá nục, cá ngân, cá lóc… cũng giảm đồng loạt từ 1.000-3.000 đồng/kg. Cùng ngày, tại chợ đầu mối Tân Xuân, huyện Hóc Môn và Tam Bình, quận Thủ Đức, giá các mặt hàng rau củ quả có nguồn gốc từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây như su su, khổ qua, cải ngọt, cải bẹ xanh, khoai tây… cũng giảm từ 300-1.000 đồng/kg. Được biết, nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục giảm giá là do các doanh nghiệp đang thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, đồng thời việc giá xăng dầu giảm lần thứ 2 đã bắt đầu tác động đến mặt bằng giá. Theo LÊ MAI THI ( SGGP)