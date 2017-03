Nhiều ngân hàng thừa USD tiền gửi

Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) vẫn không chịu bán USD cho ngân hàng, người dân có USD lại càng không muốn bán. Nguyên nhân là mức giá mua và bán mà các NHTM niêm yết (luôn cao kịch trần cho phép của Ngân hàng nhà nước) vẫn thấp hơn giá thị trường tự do trên 700 đồng/USD. Hầu hết các ngân hàng hiện lâm vào tình trạng thừa USD tiền gửi nhưng lại thiếu USD để bán cho DN có nhu cầu.

Để khắc phục, nhiều DN phải mua gom trên thị trường tự do với giá cao. Cách làm này vừa gây thiệt hại cho DN, vừa làm thị trường tự do phát triển bất chấp lệnh cấm. Theo nhiều chuyên gia, Ngân hàng nhà nước nên tính đến việc sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia để can thiệp, bình ổn thị trường.