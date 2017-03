Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đang gặp khó

Thị trường nhập khẩu chính của hàng hóa Việt Nam là Mỹ đang chững lại, do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính. Thêm vào đó, nền kinh tế trong nước từ đầu năm đến nay cũng gặp khó khăn, tác động đến nhiều doanh nghiệp. Ông Phạm Xuân Hồng, phó chủ tịch hiệp hội Dệt may thêu đan TP.HCM cho biết, ngành dệt may khó có thể đạt chỉ tiêu 9,5 tỷ USD trong năm nay. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường chủ lực, trong 8 tháng đầu năm đã giảm 10% so cùng kỳ. “Với tình hình này, mục tiêu xuất khẩu dệt may trong năm 2009 là 11,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2008 là không khả thi”, ông Hồng nói.

Doanh nghiệp ngành gỗ cũng “than trời” trong bối cảnh này. Theo hiệp hội gỗ Việt Nam, hiện chỉ có 50% doanh nghiệp trong ngành có thể cầm cự, chờ qua cơn khó khăn. Còn lại 30% doanh nghiệp đang gặp khó và 20% doanh nghiệp không thể chống đỡ được. Số doanh nghiệp này có nguy cơ phá sản vào 2009. Chủ tịch hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam Nguyễn Tôn Quyền thừa nhận, mục tiêu ngành gỗ xuất khẩu 3,2 tỷ USD trong năm nay khó thành hiện thực. Con số mà ông đưa ra chỉ ở mức 3 tỷ USD.

Theo hiệp hội Thủy sản Việt Nam, giá một số mặt hàng xuất khẩu vào các thị trường truyền thống liên tục giảm. Từ đầu năm đến nay đã có 40% công nhân của ngành bỏ việc, sản lượng nguyên liệu cũng không còn nhiều, nhiều hộ nông dân bỏ ao nuôi do thua lỗ. Ngoài ra, do kẹt đường, kẹt phà, cầu nên nhiều lô hàng không thể xuất kịp, khiến chất lượng giảm, giá thành tăng. Ông Lê Văn Quang, tổng giám đốc công cổ phần thủy hải sản Minh Phú dẫn chứng, có doanh nghiệp đủ khả năng xuất 10 container hàng thủy sản mỗi ngày nhưng chỉ xuất được 5 container do... kẹt xe. Đây là lý do hàng thủy sản đông lạnh không được giao đúng hẹn, dẫn đến chất lượng giảm, làm giảm uy tín với khách hàng. Trung bình một container hàng thủy sản xuất khẩu bị chậm mỗi ngày, công ty bị lỗ 2 tỷ đồng.

Một mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao là cao su thành phẩm cũng rớt giá “thê thảm”: gần 50%, theo hiệp hội Cao su Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu của ngành trong năm nay chỉ có thể đạt 1,6 - 1,8 tỷ USD so mức dự kiến là 2 tỷ USD.

Theo bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu cả nước 9 tháng đầu năm đạt 48,56 tỷ USD, tăng 39% so cùng kỳ năm 2007, nhưng có xu hướng giảm dần. Trong quý I và II, xuất khẩu tăng trưởng nhanh, song sang quý III xuất khẩu đi xuống cả về giá và lượng hàng. Tháng 9, kim ngạch xuất khẩu giảm 11,9% so với tháng 8 và dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong quý IV năm nay.