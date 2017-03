Nhiều nguồn nhập lậu sữa Ensure

Trong văn bản trả lời Công an TP Huế, Công ty Abbott Laboratories SA - văn phòng đại diện tại TP.HCM cho rằng họ đã biết nhiều tổ chức, cá nhân nhập lậu hàng mang nhãn hiệu Ensure nước vào VN, đặc biệt là qua cửa khẩu Lao Bảo và Mộc Bài.



Trong khi đó, cũng có nhiều công ty tư nhân của VN đã nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm Ensure nước chai và lon 237ml do Abbott sản xuất với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và nhập khẩu mặt hàng này vào VN mà không có sự cho phép của Abbott.



Công ty Abbott đã khẳng định Abbott không cung cấp mặt hàng Ensure nước chai/lon 237ml cho bất kỳ đối tượng nào ngoài Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, Cetec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM.



Công ty cũng không có bất cứ thông tin gì về xuất xứ và chất lượng hàng hóa các lô hàng bị tạm giữ tại TP Huế.



Theo NGUYÊN LINH (TTO)