Nhiều nhà máy điện hoạt động cầm chừng

Đại diện EVN cho biết, tính đến ngày 4/10 thượng nguồn các dòng sông lớn không mưa, nên nước về các hồ thuỷ điện lớn vẫn chưa được cải thiện, thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm. Mực nước các hồ thủy điện lớn (Hòa Bình, Tuyên Quang, Trị An, Yaly, Đại Ninh...) thấp hơn 11 - 24 m so cùng kỳ 2009, các hồ miền Trung và miền Nam dao động ở mực nước chết.



Trong 9 tháng, tổng lượng nước về các hồ thuỷ điện của cả nước hụt 33,3 tỷ m3 so với trung bình nhiều năm, tương ứng với sản lượng thuỷ điện thiếu hụt khoảng 5,94 tỷ kWh. Hầu như các nhà máy thuỷ điện trên cả nước đều trong tình trạng chạy cầm chừng.



Cũng theo EVN, tình hình cung cấp điện tháng 10 vẫn tiếp tục căng thẳng, hệ thống điện sẽ thiếu công suất đỉnh do các nhà máy nhiệt điện than mới đang tiếp tục phải xử lý sự cố và các khiếm khuyết chưa vào vận hành trở lại, một số tổ máy nhiệt điện khác phải ngừng sửa chữa do quá thời hạn,



Đồng thời từ ngày 15 - 23/10 sẽ cắt khí ở nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 cấp cho cụm Nhà máy điện Cà Mau (1.500MW) để bảo dưỡng hệ thống khí theo kế hoạch.



Dự kiến trong tháng 10/2010, sản lượng điện trung bình ngày toàn hệ thống ở mức 287,7 tr.kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.500 -16.000 MW. Hệ thống điện quốc gia tiếp tục không có dự phòng.

Theo Trà Phương (VNE)