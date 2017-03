Nhiều nhà máy xi măng ngừng sản xuất vì thiếu than

Mỗi ngày các nhà máy xi măng của Vicem cần 5.000 tấn than cám, tuy nhiên lượng than của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cung ứng cho Vicem chỉ đáp ứng được 1/2 so với yêu cầu.

Tình trạng thiếu than cho sản xuất xảy ra ở tất cả các nhà máy xi măng của Vicem như Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai, Hải Phòng, Hà Tiên...

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn cho biết đến ngày 3-10, lượng than trong kho còn hơn 5.000 tấn, chỉ đủ sản xuất trong ba ngày. Công ty Xi măng Tam Điệp còn 6.600 tấn than, Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Mai còn hơn 10.000 tấn, tuy nhiên lượng than này cũng chỉ đủ để duy trì sản xuất từ 10 đến 15 ngày.

K.TÚ