Nhiều sản vật nhưng bảo hộ ít

Sáng nay (6-6), tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Dăk Lăk) khai mạc hội thảo Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý. Tại đây, bảy đơn vị (là các UBND tỉnh hoặc các sở Khoa học và Công nghệ) sẽ ký kết hợp đồng thực hiện dự án liên quan đến xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý với Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (thuộc Cục Sở hữu trí tuệ).

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 180 địa danh gắn liền với khoảng 220 loại đặc sản ẩm thực, văn hóa như trà, cà phê, nước mắm, cây trái, rau cải và cả... thịt chó.

Hiện miền Bắc đang sở hữu trên 100 sản vật như bưởi Đoan Hùng, hồi Lạng Sơn, cốm Làng Vòng, rượu Làng Vân, thịt chó Nhật Tân... Miền Trung có khoảng 30 sản vật, trong đó riêng Huế có năm đặc sản là bánh bột lọc, kẹo mè xửng, mắm tôm chua, quả thanh trà, nón lá Huế. Miền Nam có khoảng 90 sản vật như nước mắm Phú Quốc, thanh long Bình Thuận, nho Ninh Thuận, sầu riêng Cái Mơn, vú sữa Lò Rèn... Đặc biệt, địa danh Đà Lạt có đến chín đặc sản như bơ, bắp cải, cải thảo, chuối, đào, địa lan, hoa hồng, xà lách, súp lơ.

Tính đến nay, trong số các địa danh ẩm thực trên, chỉ có khoảng 20 đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được nộp. Trong số đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ cho 11 chỉ dẫn địa lý là chè Shan Tuyết Mộc Châu, nước mắm Phú Quốc, cà phê Ban Mê Thuột, nước mắm Phan Thiết, hồi Lạng Sơn, gạo tám xoan Hải Hậu (tỉnh Nam Định), bưởi Đoan Hùng, cam Vinh, thanh long Bình Thuận, vải thiều Thanh Hà, chè Tân Cương. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt Hùng cho biết chín chỉ dẫn địa lý còn lại chắc chắn sẽ được cấp bảo hộ, chỉ chờ hoàn thiện thủ tục.

Ngoài cách bảo hộ địa danh dưới dạng chỉ dẫn địa lý thì địa danh còn có thể được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tập thể. Hiện có trên 16 địa danh đã được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thể, khoảng 10 địa danh đang chờ cấp bảo hộ. Bảo hộ một địa danh dưới dạng này dễ dàng hơn, thủ tục đơn giản hơn, thời gian cấp bảo hộ nhanh hơn. Tuy nhiên, nhãn hiệu tập thể không “nói” được hết đặc trưng, chất lượng của sản vật. Đồng thời, kiểu bảo hộ này giới hạn số người sử dụng địa danh. Hiểu nôm na, người sản xuất phải nằm trong tập thể thì mới được sử dụng địa danh. Điều này giới hạn quyền của nhiều người khác trong vùng. Do đó, bảo hộ một địa danh dưới dạng chỉ dẫn địa lý để có thể khẳng định vị thế, khẳng định tên tuổi, khẳng định chất lượng vẫn là khao khát của nhiều địa phương.

Không phải địa danh nào có tiếng cũng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý khá khó khăn và phải qua nhiều thủ tục. Ít nhất thì sản vật đó phải có nét đặc trưng được tạo thành do các yếu tố tự nhiên của vùng (địa lý, khí hậu, nguồn nước, hoa tay của người làm). Ngoài ra, vùng địa lý đó còn phải được xác định cụ thể trên bản đồ, vẽ ra ranh giới địa lý. Vùng ngoài ranh giới địa lý không cho ra sản vật đặc trưng như vậy. Ví dụ, thanh long Bình Thuận tại vùng Bình Thuận cho ra trái to, ngọt. Thế nhưng lấy giống mang sang vùng khác trồng thì trái không thể to, ngọt như tại Bình Thuận.