Nhiều ưu đãi lớn trong Tháng vàng SCB

Theo đó, khách hàng có cơ hội tham gia bốc thăm điện tử trúng thưởng ngay khi gửi tiền; quay số cuối chương trình trúng xe ô tô Honda Civic 1,8AT; nhận hơn 30 bộ sản phẩm điện tử giá trị khác; giảm hoặc không thu phí các loại phí liên quan đến dịch vụ thanh toán, chi hộ lương qua thẻ, SMS Banking… Khuyến mãi áp dụng cho chương trình tiền gửi dự thưởng Cơ hội nhân đôi, nhận quà đẳng cấp, Tiện ích trong tay - Vận may gõ cửa, Tích lũy Phúc An Khang, Tài khoản Diamond Plus; dịch vụ chi hộ lương qua thẻ và thẻ ghi nợ nội địa, Ebanking, dịch vụ thẻ POS. Với dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài, SCB giảm 20% phí, tặng áo mưa, nón bảo hiểm cho khách hàng…

MINH TÚ