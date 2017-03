Nhiều yếu tố đẩy giá vàng đi xuống

Giá vàng SJC sáng nay niêm yết ở mức 1.815.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.825.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 15.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 1.810.000 đồng/chỉ, bán ra 1.830.000 đồng/chỉ, giảm 15.000 đồng/chỉ và 13.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Giá vàng giao kỳ hạn tại thị trường Mỹ chốt phiên giao dịch hôm qua ở mức 921,5 USD/oz, giảm 15 USD/oz (1,6%) so với mức giá đóng cửa phiên liền trước. Giá vàng giao ngay cũng giảm 15,2 USD/oz (1,63%), còn 916,5 USD/oz.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng thế giới sụt mạnh phiên này là xu hướng hạ nhiệt trên thị trường lương thực và các loại nguyên vật liệu thô. Giá hàng hóa giảm đáng kể đã làm nhẹ bớt những áp lực lạm phát, khiến vàng mất đi phần nào tính hấp dẫn với tư cách một kênh đầu tư đề phòng sự mất giá của tiền mặt.

Chỉ số giá của 19 loại nguyên nhiên liệu, trong đó có đậu tương, lúa mỳ, đậu tương, bạch kim, ngô, dầu thô…, do hãng tin Reuters tính toán đã giảm 2,3% trong ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá dầu thô đặc biệt sụt mạnh. Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 5/2008 tại New York giảm 4,04 USD/thùng (3,83%), còn 101,58 USD/thùng. Giá dầu tụt do dự báo kém lạc quan về các con số về kinh tế Mỹ sắp công bố trong ngày hôm nay, bao gồm chỉ số sản xuất của Viện Quản lý nguồn cung và tỷ lệ thất nghiệp. Bên cạnh đó, rất có thể dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần qua đã tăng mạnh.

Một lý do khác khiến giá vàng đi xuống trong phiên hôm qua là thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trở lại khi kế hoạch cải tổ chức năng của FED được công bố. Theo đó, FED sẽ trở thành “hậu vệ” không chỉ cho các ngân hàng thương mại, mà còn cho cả các tổ chức tài chính Phố Wall.

Niềm tin của giới đầu tư đối với thị trường chứng khoán được củng cố phần nào trước thông tin này, khiến một lượng vốn đáng kể được chuyển từ thị trường vàng sang thị trường chứng khoán.

Có thể thấy, trước mắt có một số yếu tố không có lợi cho giá vàng như đã nêu trên, nhưng nếu nhìn xa hơn, tình hình kinh tế Mỹ vẫn chưa có gì sáng sủa. Thực tế đã chứng minh, chỉ cần một vài con số kém vui về kinh tế Mỹ được công bố cũng đủ để đẩy giá vàng tăng mạnh. Giá vàng đã trở nên quá nhạy cảm do đó việc dự báo là không dễ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, một khi giá vàng giảm sát mức 900 USD/oz, giới đầu tư sẽ lại mua vào, do đó mức giá này có khả năng sẽ tiếp tục là ngưỡng cản cho giá vàng.

Tại thị trường vàng trong nước, giới đầu tư vẫn giữ thái độ thăm dò. Giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM hôm qua không có biến động gì lớn về lượng và giá. Trong phiên có khoảng 280.000 lượng vàng được giao dịch, tăng nhẹ so với phiên trước.

Đồng USD kết thúc ngày giao dịch hôm qua ở Mỹ phục hồi nhẹ, trở lại mức chưa đầy 1,8 USD đổi được 1 Euro. Trong quý 1 năm nay, USD đã mất giá 8,2% so với Euro do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên tục cắt giảm lãi suất đồng “bạc xanh”. Đây là mức mất điểm nặng nhất của USD so với Euro trong 1 quý kể từ khi Euro được đưa vào lưu hành.

Số liệu mới thống kê về kinh tế khu vực sử dụng đồng Euro cho thấy, tỷ lệ lạm phát ở đây trong tháng 3 là 3,5%, cao nhất kể từ giữa năm 1992 trở lại đây. Do đó, có khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ còn duy trì lãi suất Euro ở mức hiện tại, hoặc thậm chí là tăng lãi suất, để chống lạm phát. Do đó, khả năng USD tiếp tục mất giá so với Euro là rất cao.

Tỷ giá VND/USD tại thị trường trong nước ít biến động. Vietcombank sáng nay niêm yết giá USD mua vào là 16.070 VND/USD, bán ra là 16.120 VND/USD. Eximbank mua vào USD với giá 16.080 VND/USD và bán ra với giá 16.120 VND/USD.

Trên thị trường tự do, Công ty Bảo Tính Minh Châu giao dịch USD với giá 16.100 VND/USD (mua vào) và 16.150 VND/USD (bán ra).