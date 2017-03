Nhìn lại diễn biến giá vàng, dầu, USD trong tuần

Thị trường vàng thế giới vừa chốt lại một tuần tăng giá, trong khi thị trường dầu thô trải qua một tuần mất giá đáng kể. Tuần này là một tuần lên giá của đồng USD so với một rổ gồm 6 ngoại tệ mạnh, trong đó có Euro.

Tại thị trường trong nước, giá vàng hôm nay tăng, nhưng khép lại một tuần đi xuống. Tuy được điều chỉnh giảm trong ngày hôm nay, giá USD trên thị trường tự do vẫn có một tuần tăng giá mạnh.

Trái chiều giá vàng trong nước và thế giới

Phiên ngày thứ Sáu là một phiên tăng giá nữa của giá vàng thế giới nhờ tuyên bố của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke.

Trong một cuộc thảo luận với các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức, ông Bernanke cho rằng, những diễn biến bất ổn trên thị trường hiện nay và những chỉ số kinh tế gần đây cho thấy, thách thức đối với kinh tế thế giới vẫn còn rất nhiều. Ông khẳng định FED và các ngân hàng trung ương khác sẵn sàng hành động để thúc đẩy hoạt động cho vay.

Việc sẽ có thêm một lượng lớn tiền mặt nữa có khả năng bơm vào thị trường khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng lạm phát tăng trở lại, khiến vàng có được một phiên lên giá.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 7,4 USD/oz (1%) so với giá chốt phiên liền trước, lên 743,1 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York kết thúc ngày giao dịch trước đó ít giờ với mức tăng 37,5 USD/oz (5,3%), lên mức 742,5 USD/oz.

Vào lúc 10h15 sáng nay, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.642.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.649.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 2.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 1.650.000 đồng/chỉ và 1.658.000 đồng/chỉ, tăng 8.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.648.000 đồng/chỉ và 1.656.000 đồng/chỉ, tăng 8.000 đồng/chỉ.

Lấy tỷ giá bán ra USD của Vietcombank là 1 USD = 16.985 VND để tính toán, giá vàng giao ngay thế giới lúc đóng cửa phiên hôm qua tại New York tương ứng với mức 1.521.000 đồng/chỉ *. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 128.000 - 137.000 đồng/chỉ.

Tuần này, giá vàng kỳ hạn và giao ngay trên thị trường thế giới cùng tăng 1,1%. Trong khi đó, giá vàng trong nước giảm khoảng 10.000 đồng/chỉ (0,6%). Nhu vào của người dân ở mức thấp khiến giao dịch ảm đạm là lý do chính dẫn tới diễn biến ngược chiều này, làm khoảng cách giá giữa thị trường trong nước và thế giới đang có xu hướng co hẹp lại.

Tuần lên giá của USD

Phiên tăng giá này của vàng thế giới diễn ra bất chấp sự tăng giá của USD. Đồng Euro mất giá trở lại so với USD sau khi số liệu thống kê công bố trong ngày hôm qua của EU cho thấy, nền kinh tế khu vực này đã rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua. GDP của 15 nước sử dụng đồng Euro đã sụt giảm 0,2% trong quý 3, sau khi đã tăng trưởng âm 0,2% trong quý 2.

Cuối ngày hôm qua tại New York, 1 Euro đổi được 1,2579 USD, so với mức 1 Euro bằng 1,2769 USD cách đó một ngày. Tuần này, đồng Euro mất giá 0,4% so với USD, chủ yếu do khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục hạ lãi suất đồng tiền này để vực dậy tăng trưởng.

Tuy nhiên, sự lên giá của USD trong phiên hôm qua cũng phần nào bị cản lại bởi thông tin xấu về kinh tế Mỹ. Số liệu của Chính phủ Mỹ công bố trong ngày 14/11 cho thấy, doanh thu bán lẻ của nước này trong tháng 10 đã giảm 2,8% xuống 363,7 tỷ USD - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1992, trong đó doanh số ôtô giảm 5,5%, đồ nội thất gia đình giảm 2,5%.

Điểm qua thị trường ngoại tệ trong nước, giá USD sáng nay đã được điều chỉnh giảm so với hôm qua. Tại một số điểm giao dịch, giá USD sáng nay phổ biến ở mức 17.400 VND/USD (mua vào) và 17.450 VND/USD (bán ra), giảm 30 VND/USD và 20 VND/USD so với hôm qua.

Sau khi “hạ nhiệt” ở thời điểm đầu tuần, giá USD trong nước lại tăng mạnh vào giữa tuần. Tính ra, trong tuần này, giá USD trên thị trường tự do tăng khoảng 150 VND/USD.

Tuần mất giá đáng kể của dầu

Chuyển qua thị trường dầu thô, phiên cuối tuần là một phiên sụt giảm nữa của “vàng đen”.

Lúc đóng cửa trên sàn NYMEX hôm qua, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 12 giảm 1,2 USD/thùng (2,1%) so với giá chốt phiên liền trước, đóng cửa ở mức 57,04 USD/thùng. Tuần này, giá dầu tại New York mất 6,6%.

Giá dầu thô Brent giao tháng 1/2009 tại thị trường London kết thúc ngày giao dịch với mức giảm 2 USD/thùng (3,6%), dừng ở mức 54,24 USD/thùng.

Viễn cảnh u ám của kinh tế thế giới vẫn đang là nhân tố chính đẩy giá dầu tụt dốc. Kinh tế Eurozone đã chính thức rơi vào suy thoái, trong khi những số liệu thống kê mới về kinh tế Mỹ cũng đáng lo không kém.

Tại Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới - hãng lọc hóa dầu Sinopec vốn chiếm một nửa lượng cung xăng dầu ở Trung Quốc hôm qua cho biết, kể từ tháng 11 này, hãng sẽ giảm 10% lượng dầu thô đưa vào lọc hóa so với mức đỉnh hồi tháng 7, xuống mức 3,65 triệu thùng/ngày.

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).