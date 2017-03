Nhìn lại giá vàng, dầu, USD trong tuần

Đồng USD giữ giá tại thị trường trong nước, nhưng giảm giá trên thị trường quốc tế.

Xuất hiện thêm nhiều yếu tố hỗ trợ giá vàng

Ba phiên tăng giá trên thị trường vàng thế giới tuần này không đủ bù đắp cho mức sụt giá của hai phiên trước đó, khiến giá kim loại này trải qua một tuần đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 2,3 USD/oz (0,3%) so với giá đóng cửa phiên trước, đạt mức 930,4 USD/oz. Giá vàng giao tháng 4 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York đóng cửa tăng 6,1 USD/oz (0,7%), đạt 930,1 USD/oz.

Hoạt động mua vào của giới đầu tư vàng quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ sau một số phiên ở thế thăm dò. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPRD Gold Trust hôm qua tuyên bố, lượng vàng mà quỹ nắm giữ đã lập kỷ lục mới 1.041,53 tấn. Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), với số vàng này, SPDR Gold Trust đã vượt Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) để trở thành tổ chức nắng giữ vàng lớn thứ 6 trên thế giới. Tính tới tháng 12/2008, SNB có 1.040,2 tấn vàng.

Tuần này, giá vàng giao ngay thị trường thế giới giảm 1%, còn giá vàng kỳ hạn tháng 4 giảm 1,3%. Việc giá vàng rớt xuống dưới 900 USD/oz, thấp nhất trong vòng 1 tháng, vào phiên giao dịch 10/3 đã mở ra những cơ hội mua vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư, giúp giá vàng phục hồi liền ba phiên sau đó.

Ngoài ra, những yếu tố hỗ trợ tích cực khác cho giá vàng cũng đã xuất hiện. Việc SNB can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm làm giảm tỷ giá đồng Franc Thụy Sỹ để kích thích tăng trưởng đã làm dấy lên một làn sóng lo ngại về cuộc đua phá giá các đồng tiền chủ chốt.

Hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, ông “lo ngại” về lượng trái phiếu kho bạc Mỹ khổng lồ mà nước này đang nắm giữ. Ông Ông Gia Bảo còn bày tỏ mong muốn Trung Quốc được đảm bảo rằng, nợ của Mỹ là an toàn. Hiện Trung Quốc là nước nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất thế giới.

Sự suy yếu của đồng USD trong tuần này cũng là một nhân tố quan trọng giúp giá vàng phục hồi. Hiện tỷ giá Euro/USD là 1 Euro tương đương hơn 1,29 USD, so với mức 1 Euro đổi được 1,26 USD vào cuối tuần trước.

Tuy nhiên, sự phục hồi trên thị trường vàng thế giới vẫn phần nào bị cản lại bởi sự lên điểm mạnh mẽ của thị trường chứng khoán thế giới toàn cầu. Thị trường chứng khoán Phố Wall vừa kết thúc 4 phiên liền phục hồi liên tiếp. Tuần này là tuần thành công nhất của thị trường chứng khoán Mỹ từ tháng 11 năm ngoái tới nay.

Tuần mất giá của vàng trong nước

Chuyển sang thị trường vàng trong nước, cùng với sự sụt giảm của giá vàng thế giới ở hai ngày đầu tuần, giá vàng trong nước đã có lúc giảm về mức 1.910.000 đồng/chỉ trong phiên giao dịch ngày 11/3. Mức giá này đã khiến giao dịch trên thị trường vàng tự do tăng vọt, khi người dân lại đổ đi mua vàng.

Tuy nhiên, việc giá vàng thế giới phục hồi ngay sau đó đã ngay lập tức đẩy giá vàng tăng lên mức 1.950.000 đồng/chỉ, khiến các nhà đầu tư “khựng” lại. Giao dịch trên thị trường lại trở về với xu thế trầm lắng.

Trên các sàn giao dịch vàng tập trung, khối lượng giao dịch của các phiên trong tuần nhìn chung ở mức khá cao, nhưng ổn định. Thị trường chứng khoán trong nước lên điểm trong tuần có thể được xem là một nhân tố khiến giao dịch trên các sàn vàng không có sự gia tăng nào đột biến.

Tuần này cũng là một tuần mất giá của thị trường vàng trong nước. So với cuối tuần trước, hiện giá vàng thị trường tự do đã giảm khoảng 15.000 đồng/chỉ.

Đầu giờ giao dịch sáng nay, giá vàng SJC do chi nhánh công ty tại Hà Nội áp dụng là 1.942.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.958.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 6.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng cùng loại giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý là 1.945.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.953.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 3.000 đồng/chỉ và 5.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.942.000 đồng/chỉ và 1.950.000 đồng/chỉ, giá mua vào tăng 2.000 đồng/chỉ, giá bán ra không thay đổi so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi (chưa tính thuế và phí), giá vàng trong nước hiện đang thấp hơn không đáng kể.

Tuần lên giá của dầu thô, USD trong nước giữ giá

Điểm qua thị trường dầu thô, giá dầu phiên này giảm trở lại sau khi tăng 11% ở phiên trước. Chốt phiên tại NYMEX, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 4 giảm 0,78 USD/thùng (1,7%), còn 46,25 USD/thùng.

Lực đẩy chính của giá dầu tuần này là khả năng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ cắt giảm thêm sản lượng trong cuộc họp diễn ra ngày 15/3 này. Hiện giá dầu tại NYMEX đã tăng 1,6% so với cuối tuần trước và tăng 3,7% so với thời điểm đầu năm.

Tuy nhiên, giá dầu phiên hôm qua đã đi xuống sau khi OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới. Theo IEA, năm nay, thế giới sẽ sử dụng trung bình 84,4 triệu thùng dầu/ngày, giảm 0,3% so với mức dự báo đưa ra gần đây nhất.

Còn theo OPEC, trong năm 2009 này, thế giới sẽ tiêu thụ bình quân 84,6 triệu thùng dầu/ngày, giảm 520.000 thùng ngày so với dự báo trước đó. OPEC cho rằng, nhu cầu dầu như vậy của thế giới trong năm nay giảm 1,01 triệu thùng/ngày so với mức tiêu thụ của năm ngoái.

Điểm qua thị trường ngoại tệ, giá USD “chợ đen” hôm nay ít biến động so với hôm qua. Một số điểm giao dịch trên phố Hà Trung, Hà Nội, đầu giờ sáng nay áp dụng mức giá USD là 17.670 VND/USD (mua vào) và 17.690 VND/USD (bán ra). Một số điểm khác niêm yết mức giá tương ứng là 17.670 VND/USD và 17.700 VND/USD.

So với cuối tuần trước, giá USD thị trường tự do trong nước gần như đứng yên.