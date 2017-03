Nhìn lại tuần khởi sắc của giá vàng, dầu

Dầu thô xác lập tuần lên giá đầu tiên sau 4 tuần trượt giảm không nghỉ, nhờ sự hỗ trợ của những thông tin khả quan hơn về tình hình kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, tuần này lại là một tuần thất bát của tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước tăng 20.000 đồng/chỉ trong tuần

Cuối buổi sáng nay, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước phổ biến ở mức 2.090.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.095.000 đồng/chỉ (bán ra), hầu như không thay đổi gì so với giá áp dụng sáng qua.

Tại thị trường Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý (PQJ) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 2.092.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.095.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, vàng Rồng Thăng Long có giá tương ứng là 2.090.000 đồng/chỉ và 2.095.000 đồng/chỉ.

So với thời điểm cuối tuần trước, giá vàng trong nước hiện đã tăng 25.000 đồng/chỉ đối với giá mua vào và 20.000 đồng/chỉ đối với giá bán ra. Trong tuần, đã có phiên giá vàng tái lập mốc giá 21 triệu đồng/lượng nhờ giá vàng thế giới tăng mạnh, tuy nhiên, mốc giá này đã không được duy trì lâu trên thị trường.

Theo giới kinh doanh vàng, việc giá vàng trở lại với vùng giá quanh 21 triệu đã khiến giao dịch vàng miếng ảm đạm thêm. Khả năng sinh lời thấp của mức giá này không đủ sức hấp dẫn để lôi kéo các nhà đầu tư, cho dù khoảng cách chênh lệch giá mua/bán được các doanh nghiệp vàng liên tục co hẹp.

Thêm vào đó, sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán và nhà đất đang hút bớt của thị trường vàng một lượng vốn đáng kể. Tham gia thị trường vàng ở thời điểm này vẫn chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ mua để tích trữ lâu dài hoặc những người bắt buộc phải mua bán vàng cho mục đích thanh toán, trả nợ… Như vậy, sự trầm lắng của giá vàng miếng trong nước đã kéo dài suốt 4 tháng trở lại đây, chỉ vì giá vàng cao khiến các nhà đầu tư ngần ngại.

Tại hệ thống Ngân hàng Sacombank, giá vàng miếng SBJ sáng nay áp dụng ở mức 2.089.000 đồng/chỉ (mua vào) và 2.097.000 đồng/chỉ (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng Phượng Hoàng ở mức tương ứng 2.091.000 đồng/chỉ và 2.094.000 đồng/chỉ.

Nếu lấy tỷ giá USD/VND của Ngân hàng Vietcombank là 1 USD = 17.809 VND để quy đổi, giá vàng thế giới quy đổi, chưa tính thuế và các chi phí khác, hiện đang ngang với mức 2.014.000 đồng/chỉ, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 80.000 đồng/chỉ.

Tin tốt giúp vàng lên giá

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần tăng yếu nhờ sự suy giảm của tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay tăng 0,7 USD/oz so với giá đóng cửa phiên trước, lên mức 938,7 USD/oz. Tuần này, giá vàng giao ngay thế giới đã tăng 2,6%, chấm dứt thời kỳ giảm giá kéo dài gần như liên tục trong suốt 1 tháng rưỡi trước đó.

Trong tuần này, giá vàng được đẩy lên bởi sự trượt giá của đồng USD và mối lo lạm phát gia tăng trở lại. Tình hình lợi nhuận khả quan của các doanh nghiệp Mỹ công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần, đặc biệt là những ngân hàng hàng đầu gồm Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, và Citigroup, giúp thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi mạnh mẽ, làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD với tư cách một kênh đầu tư có độ an toàn cao.

Ngày 17/7, Bank of America cho biết trong quý 2/2009, lợi nhuận của cổ đông phổ thông ngân hàng đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 2,42 tỷ USD, nhưng vẫn vượt dự báo của giới phân tích. Trong quý 1/2009, Bank of America công bố thua lỗ quý thứ 2 liên tiếp. Cùng ngày, Citigroup thông báo lợi nhuận ròng đạt 4,28 tỷ USD, tốt hơn nhiều so với mức thua lỗ 2,5 tỷ USD, của cùng kỳ năm ngoái.

Thêm vào đó, trong tuần cũng xuất hiện những thông tin kinh tế tích cực khác như tăng trưởng của Trung Quốc lên 7,9% trong quý 2 từ mức 6,1% trong quý 1, hay kinh tế Singapore lần đầu tăng trưởng dương trở lại sau 4 tháng liền sụt giảm liên tục.

Tại Mỹ, số liệu về thị trường địa ốc do Bộ Thương mại nước này công bố ngày 17/7 cho thấy, số nhà mới khởi công đã tăng 3,6% trong tháng 6 vừa qua, cao nhất từ tháng 11/2008 trở lại đây. Sự ấm lên của thị trường địa ốc Mỹ được xem là một dấu hiệu tích cực về sự bình ổn trở lại của nền kinh tế nước này.

Triển vọng phục hồi kinh tế sáng lên kéo theo sự gia tăng của mối lo lạm phát. Cũng trong tuần này, Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã tăng 0,7% trong tháng 6, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm trở lại đây. Những yếu tố này giúp nâng đỡ giá vàng - kênh đầu tư chống lạm phát số 1.

Tuần trượt giá của USD, phục hồi mạnh của giá dầu

Đồng USD kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường New York với mức tỷ giá hơn 1,41 USD tương đương 1 Euro. Tính chung cả tuần, USD đã trượt giá 1,2% so với Euro.

Sự trượt giá của USD, cộng với triển vọng kinh tế sáng sủa hơn, mối lo lạm phát tăng, và sự phục hồi của chứng khoán toàn cầu là lý do chính giúp giá dầu thô có một tuần khởi sắc.

Kết thúc phiên cuối tuần tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 1,54 USD/thùng (2,5%) so với giá đóng cửa phiên trước, lên 63,56 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 6/7 trở lại đây.

Tuần này, giá dầu tại New York tăng 6,1%, đánh dầu tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần liền giảm liên tục. Riêng trong tuần trước, giá dầu đã giảm tới 10,3%.

