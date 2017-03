NHNN có thể đã bán ra đến 1,5 tỉ đô-la để giữ tỷ giá

Vị này không tiết lộ số lượng ngoại tệ đã bán nhưng cho biết chỉ cung cấp cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Còn các ngân hàng có trạng thái dương không được mua ngoại tệ đợt này.

Theo Phó Tổng giám đốc một ngân hàng lớn ở TPHCM, việc bán ngoại tệ đã được NHNN thực hiện từ cuối tuần trước. Đến nay, lượng ngoại tệ bán ra có thể lên đến gần 1,5 tỉ đô la Mỹ. Ông này cho biết NHNN bán cho các ngân hàng với giá 21.400 đồng/đô la Mỹ, tức thấp hơn giá trần khoảng 60 đồng/đô la.

Phó Tổng giám đốc một ngân hàng có thế mạnh về cho vay xuất nhập khẩu cũng cho biết đã nhận được mẫu đăng ký mua ngoại tệ do NHNN cung cấp cuối tuần trước, và đã mua một ít để bổ sung trạng thái ngoại tệ, chuẩn bị cho nhu cầu cuối năm của doanh nghiệp.





Trước đó, vào ngày 27-11, trao đổi với báo giới, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết hiện cơ quan này đã thông báo về kế hoạch bán ngoại tệ. “Chúng tôi đang tổng hợp nhu cầu từ các ngân hàng thương mại để bán ra ổn định thị trường”, bà Nguyễn Thị Hồng tiết lộ.

Chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, nhiều ngân hàng cho biết nhu cầu mua đô la Mỹ đã tăng từ cuối tháng 10, đến nay rất nhiều doanh nghiệp đăng ký mua ngoại tệ để nhập hàng bán tết. Đồng thời cũng có hiện tượng một số doanh nghiệp đầu tư gián tiếp tăng mua ngoại tệ để rút vốn khỏi thị trường chứng khoán, tuy vậy số này không nhiều. Một lý do nữa là trong thời gian gần đây khi giá dầu giảm, nhiều doanh nghiệp đã tranh thủ nhập xăng dầu, đẩy nhu cầu đô la Mỹ tăng cao hơn thời gian trước.

Thêm vào đó, để chuẩn bị cho nguồn cung ngoại tệ cuối năm, nhiều ngân hàng đang mua thêm ngoại tệ để đẩy trạng thái từ âm sang dương, khiến cho nhu cầu ngoại tệ trên thị trường bắt đầu cao hơn.

Theo báo cáo kinh tế vĩ mô của HSBC Việt Nam vừa công bố hôm qua, trong ngắn hạn, nhu cầu nhập khẩu có thể tăng tạo áp lực lên đồng Việt Nam nhưng trừ điểm này, tiền đồng có thể đạt ổn định do thặng dư tài khoản vãng lai. Trong tháng 11, nhập khẩu tăng 25,8%, trong khi xuất khẩu tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính cả năm, tốc độ tăng này còn nhanh hơn khi so sánh với năm trước do tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam tăng. Nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh cùng với hoạt động thu lợi nhuận của các nhà đầu tư nước ngoài đã làm cho tiền đồng tăng đạt mức trần cho phép của NHNN.

“Chúng tôi tin rằng, ngoài các thời điểm căng thẳng theo chu kỳ, nhiều khả năng, tiền đồng sẽ ổn định nhờ các dòng vốn FDI ổn định đổ vào Việt Nam và tài khoản thương mại đạt thặng dư”, bà Trinh Nguyễn, chuyên gia kinh tế HSBC nói.

Tại các ngân hàng, giá đô la Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt trong hai ngày gần đây. Hôm nay, Vietcombank, Eximbank mua vào khoảng 21.320 đồng/đô la Mỹ, bán ra là 21.380 đồng/đô la Mỹ, giảm 25 đồng/đô la so với cuối tuần trước.

Theo Thanh Thương (Thời báo kinh tế Sài Gòn)