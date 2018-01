NHNN không ủng hộ thanh toán tiền 100 đồng ở BOT

Chiều 8-1, NHNN đã họp báo về cung ứng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2018. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định NHNN sẵn sàng in tiền dù bất kỳ mệnh giá nào để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Tú cho rằng NHNN không ủng hộ chuyện thanh toán tiền lẻ mệnh giá 100 đồng để thanh toán ở các trạm BOT. "Việc tiền lẻ được sử dụng tại các dự án BOT giao thông như vừa qua mang tính chất không tích cực, diễn ra ở một số địa phương và NHNN không ủng hộ” - ông Tú nêu quan điểm.



Ông Tú cũng nhấn mạnh việc in tiền lẻ mệnh giá thấp để đưa ra thị trường cần được sử dụng đúng mục đích. Sự việc các tài xế sử dụng tiền lẻ gây khó dễ cho các dự án BOT giao thông gần đây không thể chỉ giải quyết bằng tờ tiền 100 đồng mà cần những giải pháp khác. Tiền 100 đồng vẫn còn vai trò trong lưu thông nhưng phải phục vụ nhu cầu thanh toán chính đáng.

Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ (NHNN), cũng cho rằng việc cung ứng tiền mệnh giá nhỏ như loại 100 đồng cho các dự án BOT không ảnh hưởng đến mục đích hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong lưu thông và nhu cầu cung ứng.

"Việc đáp ứng nhu cầu thanh toán bằng loại tiền có mệnh giá phù hợp sẽ tốt hơn cho các dự án BOT. Tuy nhiên, đây không phải vấn đề được khuyến khích. Đối với phí BOT là 25.000 đồng, nhu cầu thanh toán hợp lý ở đây là 20.000 đồng + 5.000 đồng hoặc hai tờ 10.000 đồng và một tờ 5.000 đồng, chứ không thể là 250 tờ 100 đồng" - ông Lâm nói.

NHNN cho biết Tết Nguyên đán năm nay tiếp tục chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông. NHNN vẫn in đầy đủ các mệnh giá, cả tiền mệnh giá nhỏ và vẫn đưa đầy đủ ra lưu thông theo nhu cầu thanh toán thực tế. Tuy nhiên, NHNN không in và đưa tiền lẻ mới ra lưu thông vào dịp Tết để hạn chế việc sử dụng không đúng mục đích.

Đối với nhu cầu về tiền mới (mệnh giá trên 10.000 đồng) trong dịp Tết, ông Đào Minh Tú cho biết sẽ sẵn sàng ứng trực mức cao nhất để kịp thời điều chuyển tiền, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt, kể cả trong trường hợp xảy ra đột biến.

Dự kiến mức điều chuyển tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán 2018 sẽ tăng 20% so với cùng kỳ. Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu này, NHNN cho biết việc điều chuyển tiền mặt về các địa phương sẽ kết thúc trước ngày 17-2.

Theo tính toán của NHNN, việc không phát hành loại tiền mệnh giá nhỏ có thể giúp tiết kiệm được 280 tỉ đồng năm 2017, nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ năm 2013 đến nay lên 2.200 tỉ đồng.