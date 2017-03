NHNN mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá 0 đồng

Theo đó, ngày 31-1, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường VNCB tổ chức ở Long An, NHNN đã quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNCB với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần. NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của VNCB, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu của VNCB.

NHNN cho biết với việc NHNN nắm quyền sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tham gia quản trị, điều hành VNCB, VNCB sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tái cơ cấu theo hướng an toàn, hiệu quả hơn. Đồng thời, các quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại VNCB sẽ tiếp tục được đảm bảo theo quy định của pháp luật… Trước đó, ngày 29-7-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các ông Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐQT; ông Phan Thành Mai, Tổng Giám đốc VNCB.

TRÀ PHƯƠNG