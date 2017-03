NHNN sẽ trực tiếp mua bán vàng miếng

Ngày 24-1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố dự thảo quyết định về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước để trình Thủ tướng ký ban hành.

Can thiệp để minh bạch, công khai

Theo dự thảo này, căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ từng thời kỳ, NHNN sẽ mua, bán vàng miếng để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và được sử dụng tiền cung ứng để mua vàng miếng bổ sung vào dự trữ ngoại hối. Giá mua - bán tại thị trường trong nước của NHNN, phương án can thiệp thị trường vàng, mở tài khoản và nhập khẩu vàng nguyên liệu bổ sung dự trữ ngoại hối khi bán vàng miếng sẽ do thống đốc NHNN quyết định.

NHNN quy định việc áp dụng tỉ giá và giá vàng để quy đổi sang USD và VND phục vụ công tác hạch toán, tính giá mua - bán, phản ánh biến động về tỉ giá và giá vàng trên thị trường trong nước và quốc tế. Phương án mua, bán vàng miếng do NHNN đưa ra tối thiểu bao gồm thời điểm, khối lượng, cách thức, hình thức, đối tượng, mức giá. Việc mua bán được thực hiện theo hai phương thức trực tiếp và thông qua đấu thầu.

Cuối ngày 24-1, giá vàng miếng SJC mua vào 45,4 triệu đồng/lượng, bán ra 45,8 triệu đồng/lượng. (Ảnh chụp tại điểm kinh doanh vàng miếng VJC-Agribank) Ảnh: HTD

Lãnh đạo Vụ Quản lý Ngoại hối (NHNN), đơn vị trực tiếp soạn thảo quyết định cho biết dự thảo ra đời dựa trên nguyên tắc của Nghị định 24/2012 về kinh doanh vàng miếng. Đây là bước tiếp theo thực hiện lộ trình chống “vàng hóa”, tiến tới chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động, cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng. Sau khi NHNN đã cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng cho các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện, dự thảo quyết định sẽ tạo cơ sở pháp lý triển khai các giải pháp bình ổn thị trường vàng, thông qua mạng lưới kinh doanh đã được cấp phép.

Mục tiêu dự thảo là để NHNN can thiệp, bình ổn thị trường vàng. Phương án can thiệp phải theo cơ chế công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, nhằm hạn chế rủi ro do biến động giá vàng trên thị trường quốc tế, dự thảo quy định NHNN thực hiện mua, nhập khẩu vàng với khối lượng tương đương khối lượng vàng đã bán. Và khi can thiệp vào thị trường vàng, NHNN phải tuân thủ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối.

Đúng nhưng chưa hợp lý!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chuyên gia tài chính TS Ngô Trí Long cho rằng trước mắt, việc thực hiện theo quyết định trên sẽ lập lại trật tự giá vàng trên thị trường. Tuy nhiên, xét về chức năng của NHNN thì theo ông chưa hợp lý. Cụ thể, NHNN sử dụng ngân khố để mua bán vàng miếng nhằm tăng dự trữ ngoại hối là đúng nhưng thực hiện kinh doanh trên thị trường là không hợp lý. NHNN là cơ quan quản lý nhà nước, nếu vừa quản lý vừa buôn bán sẽ tạo ra cơ chế độc quyền, trong khi giá cả vốn phải do thị trường tự ấn định.

Đồng quan điểm này, chuyên gia ngân hàng TS Nguyễn Trí Hiếu nói rõ các ngân hàng (NH) trung ương trên thế giới không tham gia thị trường vàng. Nhiệm vụ của NH trung ương là điều hành chính sách nội tệ. “Như tôi đã từng nói, các nước họ xem vàng miếng là một loại hàng hóa. Tuy nhiên, Việt Nam lại có đặc thù riêng, cơ chế điều hành vàng lâu nay khiến chúng ta phải áp dụng cách thức NHNN đảm nhận cả hai vai trò vừa điều hành vừa tham gia thị trường, kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Điều này có thể gây ra xung đột nhưng thực tế phải chấp nhận như vậy!” - TS Hiếu nhận định.

Theo ông, với điều kiện hiện nay, NHNN đưa ra dự thảo này là đáng hoan nghênh bởi mục đích là ổn định giá vàng, sắp xếp lại trật tự thị trường. “Quan trọng là NHNN phải điều tiết như thế nào để khi tham gia thị trường không để xảy ra rủi ro, thua lỗ theo giá mua, bán” - TS Hiếu cảnh báo.

TRÀ PHƯƠNG