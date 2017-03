Nhờ Chính phủ cứu cá tra

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất tiêu thụ cá tra sáu tháng đầu năm 2012 do Bộ NN&PTNT tổ chức vào chiều 26-6 ở TP Cao Lãnh (Đồng Tháp), nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến xuất khẩu cho rằng việc thực hiện gói cứu trợ khẩn cấp cho thị trường cá tra là rất cấp bách.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hiện nay sản xuất tiêu thụ cá tra đang thừa đủ thứ, từ vùng nguyên liệu đến nhà máy, công suất chế biến với khoảng 70% DN chế biến đã ngoắc ngoải. Vì vậy, không nên bơm tiền giải cứu cho những DN chế biến cá tra không còn đủ năng lực sản xuất mà nên dành gói hỗ trợ cho các DN vẫn còn khả năng hoạt động.

Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt (VASEP), cho rằng không nhất thiết phải hỗ trợ 100% cho các DN mà chỉ cần hỗ trợ vốn thanh toán trực tiếp tiền mua cá của DN cho nông dân, nhằm tránh tình trạng DN dùng nguồn tiền này thanh toán nợ cũ; phần còn lại sẽ hỗ trợ trực tiếp cho người nuôi cá có điều kiện tái đầu tư. Những đề xuất này khiến phần lớn các chủ ao đang trong tình cảnh trắng tay không khỏi âu lo bởi hầu như họ chẳng được lợi lộc gì trong việc “cứu trợ khẩn cấp” này.

Ngành chế biến cá tra cũng cần phải tổ chức lại. Ảnh: HÙNG ANH

Ông Lê Văn Thủ (xã Tân An, huyện Tân Châu, An Giang) bức xúc: “Lâu nay người nuôi cá không thể tự quyết định giá bán sản phẩm do mình làm ra mà phụ thuộc hoàn toàn vào DN, họ cho giá bao nhiêu thì phải bán bấy nhiêu. Hiện nay DN chế biến kêu lỗ, đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn vay để thu mua nguyên liệu nhưng theo đề xuất hỗ trợ của họ thì tình hình cũng giống như thị trường lúa gạo, chỉ có DN được hưởng lợi, nông dân chẳng lợi lộc gì trong việc này. Còn những nông dân “có điều kiện” để được hưởng lợi từ gói hỗ trợ thì cũng thuộc hàng đại gia, nông dân thứ thiệt xem như tiếp tục tự nuôi, tự bán”.

Về phía ngân hàng, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, cho rằng lãi suất ngân hàng bình quân chiếm 0,5% giá thành sản xuất cá tra chưa chắc là gánh nặng cho các DN chế biến và nông dân mà giá thức ăn chăn nuôi chiếm tỉ lệ rất cao. Vấn đề là cần xem lại năng lực của các DN xuất khẩu thủy sản nhưng không có vốn, không vùng nguyên liệu, không có cả nhà máy.

Trước những bức xúc của DN, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng vấn đề bức xúc nhất hiện nay là giá cả tiêu thụ cá đang giảm, phải tăng cầu bằng cách giúp DN có vốn mua cá xuất khẩu, chế biến tạm trữ trong kho. Ngân hàng đã có Quyết định 780 và Thông tư 206 xem xét cơ cấu nợ, giãn nợ, gia hạn thời gian cho vay. Bộ sẽ đề nghị ngân hàng ưu tiên giải quyết vốn cho DN, người nuôi cá. Hiện ngân hàng đang đề xuất gói hỗ trợ 9.000 tỉ đồng cho DN và người nuôi cá.

Về phía các địa phương, ông Phát đề nghị các tỉnh chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, ngân hàng tập trung hỗ trợ DN, người nuôi, rà soát lại quy hoạch, phát triển nghề nuôi song song với kiểm tra đảm bảo an toàn chất lượng về vật tư, con giống, thức ăn. Hiện nay phương án tốt nhất để giải cứu thị trường cá tra là các DN cùng Chính phủ mở rộng thị trường tiêu thụ và giúp nông dân tiêu thụ hết cá nguyên liệu còn tồn đọng.

Tại các tỉnh ĐBSCL, cá tra nguyên liệu thiếu hụt trầm trọng khiến nhiều nhà máy chế biến không thể hoạt động hết công suất nhưng giá cá lại rớt thê thảm. Cá loại 1 chỉ còn 20.000-22.000 đồng/kg, người nuôi cá đang lỗ từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng/kg. Việc nông dân không bán được cá, giá giảm do nhiều DN chế biến bị ngân hàng kiểm soát chặt nguồn vốn vay, thúc ép thanh toán nợ quá hạn nên không đủ tiền thu mua cá nguyên liệu, sản xuất đình đốn, dẫn đến việc cá nguyên liệu thiếu mà vẫn thừa. “Cá lớn” phải nuốt “cá bé” Gần đây những DN chế biến năng lực yếu bị khó khăn về vốn đã dần bị các DN lớn thâu tóm, thao túng. Khi đã khuất phục được các DN nhỏ, không còn đối thủ cạnh tranh thì giá thu mua nguyên liệu đều do các DN “cá lớn” định đoạt. Nếu tình trạng này kéo dài, không bao lâu thị trường cá tra sẽ hoàn toàn nằm trong tay các DN lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm hơn nếu các thương nhân nước ngoài thâu tóm được nhiều nhà máy, vùng nguyên liệu thì họ sẽ thao túng thị trường này như đã từng làm với nhiều loại nông sản khác. Ông LÊ CHÍ BÌNH, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản tỉnh An Giang

HÙNG ANH