Nhu cầu giảm thì chênh lệch giá vàng sẽ giảm

Tại cuộc họp này, ông Hưng cũng giải đáp về những nguyên nhân dẫn đến sự chênh nhau quá lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới...

. Khi bắt đầu đấu thầu NHNN cũng đặt mục tiêu kéo sát giá vàng trong nước và thế giới nhưng vì sao nay chưa thực hiện được?

+ Phó Thống đốc Lê Minh Hưng: Trong hai năm qua, NHNN không cấp phép nhập khẩu vàng miếng để góp phần ổn định vĩ mô, trong khi nhu cầu vàng miếng là có thực, trong đó có một phần từ các ngân hàng tất toán trạng thái. Mặt khác, gần đây giá vàng quốc tế có sự sụt giảm rất mạnh, giảm mạnh nhất trong 30 năm qua. Đây là các yếu tố khiến giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch. Và nếu NHNN không tham gia bình ổn, trong bối cảnh không cho phép nhập khẩu thì thị trường sẽ biến động rất mạnh, đặc biệt là về giá. Chúng tôi đánh giá việc NHNN đấu thầu 12 tấn vàng đã tăng cung, giảm áp lực cầu vàng, tránh tình trạng bất ổn, sốt vàng.

. Khoản chênh lệch giá vàng hiện giờ là 6-7 triệu đồng/lượng thì ai là người đang được hưởng lợi? Và sự chênh lệch này có làm gia tăng nguy cơ nhập lậu vàng không, thưa ông?

+ Khi NHNN tham gia bình ổn thị trường vàng thông qua việc đấu thầu vàng thì NHNN đã công bố rất rõ đây là hoạt động bình ổn thị trường, NHNN không bình ổn giá. Thông qua việc đấu thầu NHNN không nhằm mục tiêu kéo giá vàng xuống ngay lập tức cân bằng với giá vàng thế giới mà chúng tôi chủ yếu thực hiện việc tăng cung ra thị trường để qua đó giải quyết vấn đề nhu cầu vàng. Còn toàn bộ khoản chênh lệch giá vàng NHNN thu được từ việc đấu thầu vàng là nguồn thu của ngân sách Nhà nước, chuyển về ngân sách Nhà nước quản lý.

Riêng câu chuyện nhập lậu, chúng ta có chế tài nghiêm khắc đối với kinh doanh ngoại tệ và vàng, quy định tại Nghị định 95 là hết sức chặt chẽ nên phòng tránh được những vấn đề liên quan nhập lậu vàng và kinh doanh ngoại tệ trái phép.

. Trong báo cáo của NHNN gửi Ủy ban Kinh tế nói rằng đã nỗ lực để kéo giảm chênh lệch của giá vàng trong nước và thế giới và coi đấy là một thành công. Nay chênh lệch lớn như vậy thì có còn đánh giá là thành công?

+ NHNN đã tham gia cung ứng vàng ra thị trường để tránh biến động do cung cầu trong nước đang mất cân đối, để đảm bảo được rằng thị trường trong nước không xảy ra những cơn sốt vàng như trước đây, thị trường vàng không tác động tiêu cực đến sự ổn định của tỉ giá và hoạt động của thị trường ngoại tệ. Đó là những thành công. Hơn nữa, việc chênh lệch giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố là do chúng ta không cho phép nhập khẩu, do nhu cầu vàng trong nước vẫn có và giá vàng quốc tế giảm rất mạnh, còn nói về tổng thể, sự tham gia của NHNN vào bình ổn thị trường vàng đạt được mục tiêu đề ra.

. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Kinh tế băn khoăn là thời gian qua dư nợ huy động tăng nhưng cho vay không tăng, vậy phải chăng dòng tiền đó được các ngân hàng dành mua vàng chứ không cho doanh nghiệp vay?

+ Tôi xin khẳng định rằng các tổ chức tín dụng tham gia phải đáp ứng quy định của NHNN về trạng thái kinh doanh vàng và nguồn vàng sử dụng cho mục đích gì. Chúng tôi có quy định cụ thể và giám sát chặt chẽ công tác này.

Thứ hai, về nguồn tiền, chúng tôi đã có quy định tại thông tư của NHNN không cho phép các tổ chức tín dụng được thực hiện cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp để kinh doanh và mua vàng miếng.

Thứ ba, hiện nay NHNN đang triển khai thanh tra toàn bộ các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp tham gia vào quá trình đấu thầu mua vàng của NHNN theo đúng quy định của pháp luật.

. Đến ngày 30-6 khi các ngân hàng hoàn thành trạng thái tất toán vàng có thể giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cân bằng?

+ Việc huy động vàng của các tổ chức tín dụng dưới hình thức tiết kiệm đã chấm dứt từ ngày 25-11-2012 nhưng kỳ hạn dài nhất mà một số tổ chức muốn huy động là 30-6. Đây là một trong những lý do mà các tổ chức tín dụng phải mua vàng trên thị trường để đáp ứng tất toán trạng thái huy động và cho vay. Rõ ràng nhu cầu gây áp lực lên thị trường, đến ngày 30-6 khi các tổ chức tín dụng hoàn thành việc tất toán trạng thái vàng của mình sẽ giảm cầu trên thị trường. Khi mà nhu cầu trên thị trường giảm bớt thì chênh lệch giá trong nước và quốc tế sẽ giảm.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM: Báo chí sai thì xử theo luật . Báo Infonet: Vừa qua báo Thanh Niên có đưa thông tin “rửa vàng bằng cơ chế”. Việc báo Thanh Niên đưa sai thì Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xử lý theo Luật Báo chí. Nhưng việc NHNN yêu cầu Cơ quan An ninh – Bộ Công an vào điều tra thì có ý kiến cho rằng mang tính đe dọa báo chí. Vậy quan điểm của Chính phủ thế nào về vấn đề trên? + Ông Vũ Đức Đam: Mục đích của báo chí là đưa thông tin chỉ cần thông tin đó là trung thực, đúng sự thật. Đương nhiên phải là thông tin trung thực thì ngay cái đó có tính chất xây dựng. Việc đưa thông tin lên báo và xử lý thông tin trên báo phải theo quy định của Luật Báo chí và các hành vi khác cũng phải theo quy định của luật. Vì vậy, việc bạn có hỏi hành vi đó đe dọa hay như thế nào đó thì quan điểm của Chính phủ tất cả mọi việc phải làm theo luật. . Tuổi trẻ: Vừa qua có rất nhiều ý kiến khác nhau về thị trường vàng. Và vừa rồi đại diện NHNN có trả lời rằng đã đạt được mục tiêu tổng thể đề ra. Vậy quan điểm của NHNN có phải là quan điểm của Chính phủ hay không? + Câu hỏi của bạn chính là câu trả lời và đó chính là ý kiến khẳng định của NHNN. Còn trong phiên họp này, Chính phủ không bàn về việc đó. Nên hôm nay chúng tôi dành thời gian cho NHNN cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

THÀNH VĂN lược ghi