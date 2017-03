Nhu cầu nhập khẩu chuối Việt Nam tăng mạnh

Ông Kỳ cho hay hiện giá chuối được thương lái mua tại vườn xấp xỉ 6.000 đồng/kg, tăng 20% so với cuối năm 2013. Hiện tại, Trung Quốc luôn sẵn sàng thu mua hơn 20-30 tấn/ngày, Nhật Bản cần khoảng 15-20 tấn/ngày song nước ta chưa thể đáp ứng. Tuy nhiên, theo ông Kỳ, chuối Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ về chất lượng so với nhu cầu nước ngoài. Ngoài ra, do sự bấp bênh về giá khiến nhiều nông dân đang nhổ cây chuối thay thế bằng những cây trồng khác lợi nhuận hơn nên dẫn tới thiếu hụt nguyên liệu thô. Theo Vinafruit, ba tháng đầu năm 2014, ngành rau quả xuất siêu 147 triệu USD.

QUANG HUY