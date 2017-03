Nhu cầu tiêu thụ kim cương toàn cầu tăng mạnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo công bố ngày 26/7 của Tập đoàn De Beers, trong sáu tháng đầu năm nay, số lượng kim cương bán ra của tập đoàn đã tăng đáng kể, với lợi nhuận trước thuế đạt 762 triệu USD, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước.



Theo Tổng giám đốc Gareth Penny, tính riêng tại thị trường Anh trong nửa đầu năm nay, De Beers đã bán được số lượng kim cương trị giá khoảng 2,6 tỷ USD, nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất 3,2 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2002. Ngoài ra, tập đoàn này cũng bán cho các công ty chuyên chế tác kim cương khác khoảng 15,4 triệu carats.



Ông Penny cho biết nhu cầu tiêu thụ kinh cương tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2010 chủ yếu là do cuộc suy thoái kinh tế và tài chính thế giới cơ bản đã được phục hồi, nền kinh tế của một số quốc gia đã phát triển trở lại và điều kiện kinh tế, đời sống của một bộ phận thành phần xã hội đã được cải thiện.



Ngoài ra, lợi nhuận của tập đoàn tăng một phần là do giá kim cương hiện nay tại các thị trường thế giới đã tăng 19% so với năm 2009.



Ông Gareth Penny nêu rõ, theo dự đoán của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), môi trường và quá trình phục hồi kinh tế thế giới, nhất là tại các nước phát triển, vẫn rất mong manh và tình hình kinh tế, tài chính toàn cầu năm 2010 vẫn tiềm ẩn những dấu hiệu bất ổn, nên De Beers quyết định sẽ duy trì mức sản xuất kim cương như hiện nay.



Theo báo cáo trên, nhu cầu tiêu thụ kim cương thế giới trong năm ngoái, nhất là tại hai thị trường tiêu thụ kim cương lớn nhất thế giới Mỹ và châu Âu, đã giảm tới 40%, trong đó giảm mạnh nhất là quý I/2009 với mức giảm 90%.



Cũng trong năm này, De Beers đã buộc phải cắt giảm sản xuất, tạm thời đóng cửa một số mỏ kim cương tại Nam Phi và lợi nhuận của tập đoàn giảm mạnh.



Hiện nay, De Beers sản xuất hơn 40% tổng sản lượng kim cương chế tác của thế giới và chiếm 45% về sản phẩm kim cương thô. Đến nay, De Beers vẫn tập trung thăm dò, khai thác và sản xuất tại các mỏ kim cương lớn ở châu Phi, nhất là ở các nước như Nam Phi, Namibia và Tanzania./.

Theo M.Hùng (TTXVN/Vietnam+)