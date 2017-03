Những "bà đỡ" của đầu tư

Dự báo có 10 mặt hàng chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu 1 tỉ USD Theo dự báo của Bộ Công thương, năm 2007, sẽ có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên, là: gạo, càphê, caosu, thuỷ sản, dệt may, giày dép, điện tử và linh kiện điện tử, dầu thô, dây điện - cáp điện và đồ gỗ - thủ công mỹ nghệ. Đáng chú ý là năm nay danh sách 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực này có sự xuất hiện của nhóm mặt hàng nông sản do gặp thuận lợi về giá trên thị trường thế giới. Dự kiến, giá trị xuất khẩu gạo năm 2007 đạt khoảng 1,4 tỉ USD; càphê ước đạt 1,5 tỉ USD (tăng gần 30% so với năm 2006), caosu ước đạt khoảng 1,44 tỉ USD. Nhóm hàng được đánh giá có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và tương đối bền vững là thuỷ sản với dự kiến đạt 3,8 tỉ USD, dệt may 7,5 tỉ USD, điện tử và linh kiện điện tử 2,2 tỉ USD. Tuy nhiên, Bộ Công thương cũng nêu rõ, sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, chưa đa dạng, phong phú.