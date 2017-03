Những biện pháp chống lạm phát: Còn thiếu một PR chính phủ

Lạm phát cao do dự báo kém và không thống nhất Tại buổi trực tuyến “Giảm lạm phát và các mối liên quan” do VietNamNet tổ chức chiều 6-3, tiến sĩ Cao Sĩ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia và tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh (chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright), cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát cao là do khả năng dự báo quá yếu kém. Theo ông Cao Sĩ Kiêm, dự báo xa vời thực tế đã xảy ra mấy năm nay rồi. Tuy nhiên, không phải là dự báo không sát mà bản chất là thiếu sự thống nhất trong dự báo giữa các cơ quan chức năng. Đơn cử như Bộ Tài chính có dự báo, Ngân hàng nhà nước cũng có dự báo nhưng lại không khớp nhau. Do vậy, giải pháp đưa ra thiếu nhất quán, đồng bộ, mặc dù giải pháp đó là đúng. “Giải thích một cách dễ hiểu là bốc thuốc đã đúng bệnh nhưng thời gian và liều lượng uống thuốc lại không đúng như chỉ định nên bệnh không thuyên giảm chứ chưa nói đến chuyện còn nặng hơn” - ông Cao Sĩ Kiêm ví von. Ông Vũ Thành Tự Anh cũng nhận định muốn đưa ra được những chính sách đúng thì cần thiết phải có hệ thống thông tin được phân tích. Theo các chuyên gia, biện pháp giảm lạm phát mà chúng ta đang thực hiện là hợp lý, tuy nhiên cần sự quyết tâm giữa các ngành thì mới có thể hãm cơn bão giá cũng như giảm lạm phát trong năm 2008. LÊ THANH