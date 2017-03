Những công việc hốt bạc trong ngày tết

Các quán cơm chay luôn đông khách vào sáng mùng một tết. Ảnh: TRẦN NGỌC Bán đồ chay, chạy mệt xỉu

Theo phong tục Việt Nam, ăn chay ngày tết mang đậm ý nghĩa tâm linh. Do cả năm vất vả mưu sinh nên nhiều người ăn chay trong ngày mùng một tết để bù đắp cho cả năm. Ăn chay cũng nhằm cầu phước đức, an lành, may mắn cho năm mới và sám hối những điều sai quấy trong năm cũ. Vì vậy, hầu hết tiệm bán cơm chay ngày mùng một tết đều đông khách.

Bà Chín (quận 12) cho biết ngày thường bán không đến 100 phần cơm chay (giá 8.000 đồng/suất). Tuy nhiên mùng một tết có thể bán từ 200-250 phần cơm (giá 10.000 đồng/suất) và hết vèo trong buổi sáng. “Ngày thường chỉ tôi và cô con gái đứng bán tới chiều. Nhưng mùng một tết phải nhờ thêm ba đứa cháu mới phục vụ kịp. Đôi lúc hết cơm, sạch thức ăn nhưng khách vẫn đến hỏi mua khiến tôi tiếc hùi hụi” – bà Chín nói.

Tương tự, các quán hủ tíu chay, cà ri chay cũng đông nghẹt khách vào sáng mùng một tết cho dù giá cả có nhỉnh hơn chút đỉnh.



Hủ tiếu gõ lúc nào cũng có khách. Ảnh: TRẦN NGỌC Lời hơn nửa triệu đồng nhờ bán hủ tiếu gõ

Mặc dù mấy ngày tết muốn đón xe về Quảng Ngãi thăm gia đình, họ hàng nhưng ông Hải (quận Gò Vấp) nhất quyết ở lại TP.HCM bán hủ tiếu gõ. “Tôi bán hủ tiếu gõ gần 10 năm. Ngày thường đi mỏi chân nhưng bán cao lắm chỉ độ 50 tô, lời lắm tròm trèm 120.000 đồng. Thế nhưng mùng một tết tôi có thể bán trên 100 tô, mỗi tô tăng thêm 3.000 đồng nên thu lời trên 500.000 đồng” – ông Hải vui vẻ cho biết.

Tương tự, bà Tám (Tân Bình) cũng kiếm độ 500.000 đồng tiền lời nhờ bán hủ tiếu gõ ngay trong ngày mùng một tết. “Nhiều ông giao thừa nhậu say, sáng mùng một tết muốn có tô hủ tiếu nóng vừa giải rượu, vừa dằn bụng nên không tiếc bỏ ra 18.000 đồng để ăn sáng” – bà Tám cười không giấu giếm.



Các bãi giữ xe tự phát quanh chùa luôn chật kín. Ảnh: TRẦN NGỌC Giữ xe gom bạc triệu/ngày

Nhiều người thường đi chùa cầu may sáng mùng một tết nên các nhà dân gần chùa mở dịch vụ giữ xe với giá 15.000 đồng/chiếc. Hoằng Pháp là ngôi chùa lớn ở Hóc Môn nên khách thập phương đến viếng rất đông. Hàng chục căn nhà quanh chùa nắm bắt thời cơ, chiếm giữ vỉa hè trước nhà để giữ xe.

Chưa hết, mọi vật dụng trong nhà được dọn dẹp gọn gàng để có nơi để xe. “Ngày thường kiếm 100.000 đồng đã khó. Tuy nhiên mùng một tết kiếm triệu bạc dễ như chơi. Mà không chỉ một ngày, khách đi chùa kéo dài tới rằm tháng giêng nên tiền bạc thu đều đều” – ông Minh, người giữ xe, khoe.



Thợ sửa xe làm không ngơi tay, kiếm bộn tiền. Ảnh: TRẦN NGỌC Sửa xe cũng kiếm bộn bạc

Mùng một tết ai cũng hối hả về thăm gia đình càng sớm càng tốt. Do vậy rất bồn chồn khi xe gắn máy bị bể bánh hoặc hỏng hóc giữa đường.

Ông Bảy (ở huyện Hóc Môn), người có thâm niên sửa xe hơn sáu năm cho biết ngày thường vá bánh xe 10.000 đồng/lổ khách chê lên chê xuống. Thế nhưng ngày tết lấy 20.000 đồng/lổ khách không nói gì. Có khách còn “lì xì” thêm 5.000 đồng vì vá nhanh” – ông Bảy nói.

Theo ông Bảy, do nhiều xe bể bánh hoặc không nổ máy nên khách đến sau phải chờ. Nhiều ông tới sau nóng ruột nên tự nâng giá và đề nghị ông Bảy sửa trước. “Khách nào cũng là khách, tới sau phải chờ. Để khách không chờ lâu, mùng một tết tôi huy động vợ con ra phụ. Vợ thì nạy bánh xe, con vá lổ bể. Còn tôi thì “trị” những xe không nổ máy. Làm từ sáng tới chiều cũng kiếm kha khá” – ông Bảy cười khà khà.



Bóng bay càng to người bán thu lời càng nhiều. Ảnh: TRẦN NGỌC Bóng bay càng to, tiền vô càng nhiều

Dễ bắt gặp những người bán bóng bay dọc các tuyến đường và quanh khu vực vui chơi ở TP.HCM.

Chị Hương (bán trên đường Ba Tháng Hai, quận 10, TP.HCM) cho biết ngày thường mỗi bóng bay bán độ 8.000 đồng đến 10.000 đồng. Tuy nhiên mùng một tết tăng lên 15.000 đồng đến 20.000 đồng khách vẫn vui vẻ, không chê mắc như những ngày thường.

Bóng nhỏ hoặc bóng hình thú mỗi cái lời độ 7.000 đồng. Nhưng bóng lớn mỗi cái lời trên 10.000 đồng. Mà đa số khách và trẻ em chỉ thích bóng lớn nên tiền lời càng nhiều” - chị Hương hí hửng.

Tương tự, anh Thái (bán bong bóng quanh chợ hoa xuân Tao Đàn, quận 1, TP.HCM) cho biết bình thường mỗi ngày bán chừng 20 bóng bay, lời chẳng là bao. Nhưng mùng một tết có thể bán được 50 cái, kiếm 500.000 đồng lời “ngọt sớt” à!”.