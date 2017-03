Những mẫu ô tô bán không ai mua trong tháng 2-2017

Theo số liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 2-2017, toàn thị trường ô tô tiêu thụ 17.621 xe các loại, giảm 13% so với tháng 1-2017. Bên cạnh những mẫu xe bán chạy hàng ngàn chiếc trong những tháng đầu năm thì vẫn có nhiều mẫu ô tô đang rơi vào tình trạng ế ẩm, thậm chí có những mẫu xe không bán được chiếc nào.

Đứng đầu bảng danh sách ô tô “bán không ai mua” là hai mẫu xe Mazda CX-9 và Mitsubishi Pajer không bán nổi chiếc xe nào trong tháng 2-2017. Theo lý giải của các đại lý kinh doanh ô tô là do hai mẫu xe này không thể cạnh tranh nổi với các đối thủ khi thiết kế không mới, các trang bị công nghệ nghèo nàn, đi kèm giá bán khá cao.



Một trong những mẫu xe bị người tiêu dùng "quay lưng"

Ngoài ra mẫu xe Mitsubishi, động cơ V6 trang bị trên xe cũng ảnh hưởng tới tâm lý của người tiêu dùng khi mức tiêu hao nhiên liệu quá cao và không phù hợp khi di chuyển trong đô thị.

Cùng xếp vị trí thứ hai trong danh sách mẫu xe ế ẩm là Suzuki Grand Vitara Honda Odyssey, mỗi mẫu xe chỉ có doanh số vọn vẹn hai chiếc được bán ra. Theo đánh giá của nhiều người, giá bán khá cao so với các đối thủ cùng với đó là trang bị option trên xe Vitara khá nghèo nàn khiến cho mẫu xe kém hấp dẫn.

Bên cạnh đó là kiểu dáng của xe không có gì sắc sảo, đặc biệt là phần đuôi xe thiết kế khá thô kệch. Khả năng vận hành kém ổn định khi chạy ở tốc độ trên 100 km/h, khả năng cách âm kém, ngoài ra vùng cửa sổ trời lớn khiến người dùng khó chịu nếu chạy vào những ngày hè oi bức.

Trong khi đó, Odyssey có nhược điểm lớn nhất khung gầm thấp, khả năng cách âm trên xe không thực sự nổi bật, khoang chứa đồ khi gập cả hàng ghế thứ hai, ba không thực sự rộng rãi khi mang theo nhiều đồ dùng cho những chuyến đi dài ngày, cửa khoang hành lý không có tính năng đóng mở điện,… Ngoài ra, giá bán khá cao lên tới gần 2 tỉ đồng cũng là khó khăn khiến dòng xe này không chiếm được sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Vị trí thứ ba với doanh số bán hàng yếu kém chỉ ba xe được tiêu thụ trong tháng 2 là mẫu xe Suzuki Swift và Isuzu D-Max 4x2. So với đối thủ, giá bán của mẫu xe Swift được đại đa số người tiêu dùng đánh giá là khá cao. Ngoài ra, trang thiết bị tiện nghi trên xe không thực sự ấn tượng, khả năng cách âm của xe kém khi di chuyển vào những cung đường gồ ghề, nhiều ổ gà.

Nằm ở phân khúc xe bán tải, Isuzu D-Max 4x2 lại có trang bị an toàn trên xe thiếu hụt so với các dòng xe bán tải khác. Với năm chiếc xe được bán ra, Mitsubishi Outlander Sport đứng vị trí thứ tư, lý do ế khách là do kích thước chật chội, trang thiết bị thua kém các đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Land Prado và Suzuki Vitara đứng ở vị trí thứ năm, cùng doanh số bán hàng chỉ sáu chiếc trong tháng 2-2017. Nguyên nhân là thiết kế lỗi thời, không chịu đổi mới đi kèm giá bán khá cao.