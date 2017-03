Những sai lầm cần tránh khi mua nhà

Những người mua nhà lần đầu sẽ dễ dàng dính phải chiếc bẫy mang tên "có thể khắc phục được" như màu sơn chưa vừa ý và họ thường bỏ qua nhiều khoản chi phí không lường trước.



1. Bị thuyết phục bởi những vấn đề có thể dễ dàng sửa chữa





























Theo Nguyễn Tâm (VNE)



Theo một khảo sát của Coldwell Banker, 9 trong số 10 người lần đầu mua nhà thường tìm mua một ngôi nhà có nhiều lợi thế như sống gần trường học, siêu thị, công ty họ làm việc. Họ không muốn phải sửa chữa nhà bếp hoặc thay cái gì đó trong phòng tắm.Trong khi vị trí không thể thay đổi thì những vấn đề về sửa chữa lại được môi giới dễ dàng đàm phán với người mua. Jane Hodges, tác giả cuốn sách "Rent Versus Own" (Thuê nhà so với sở hữu riêng một căn hộ), từng lo lắng về một vết nứt trên phần thạch cao ở tường nhưng sau đó cô được tư vấn đó chỉ là vết tỳ và dễ dàng sơn lại cho thẩm mỹ. Bà Hodges khuyên người mua nhà nên hỏi đại lý bất động sản về những chi phí cố định cần thiết và thuê nhân viên giám định căn hộ.Trong số những người tham gia khảo sát của Coldwell Banker, 300 người tìm được ngôi nhà sớm hơn và có mức giá tốt hơn dự kiến. Khoảng 40% sở hữu một nơi ở rộng hơn với điều kiện xung quanh vượt qua cả mong đợi của họ.Ngoài số tiền thanh toán ngay và trả lãi thế chấp hàng tháng, quyền sở hữu nhà cũng tạo ra một loạt các chi phí khác như điện, nước, bảo hiểm, thuế.... Đó là lý do Hodges đề nghị nên làm một phép so sánh đơn giản giữa mức tiền thuê và tiền phải trả mỗi tháng.Bảo trì nhà cửa hàng năm ước tính tốn khoảng từ 1% đến 3% giá trị căn hộ. Điều này có nghĩa bạn sẽ tốn 9.000 USD để sửa chữa, tu bổ hàng năm cho căn nhà 900.000 USD của mình.Nếu ý tưởng đi thuê của bạn lấn át việc mua nhà, hãy suy nghĩ kỹ về chi phí sau đó như điện, nước. Đa phần sẽ cao hơn giá bán trực tiếp cho hộ gia đình nhưng bạn không phải chi quá nhiều cho sửa nhà. Đừng để giá rẻ bề ngoài che lấp đi suy tính của bạn. Mua một tài sản giá trị lớn, sử dụng lâu dài không đơn giản chút nào.Không khí trong căn nhà của bạn sẽ tươi mới hơn nếu có một vài món đồ tự làm. Có rất nhiều hướng dẫn trên mạng internet và hoàn toàn không khó thực hiện, độ bền của chúng có thể ngang bằng tuổi thọ căn nhà. Khảo sát cho thấy cứ 4 người thì có một chủ nhà thích đồ tự làm. Tuy nhiên, họ lại không chuẩn bị kinh phí từ trước cho việc này.Lời khuyên ở đây là, bạn hãy dự trữ một số tiền cho những kế hoạch tự làm cần thiết trong năm đầu tên sở hữu nhà.Các chủ nhà mới thường có niềm tin sai lầm rằng gói bảo hiểm của họ có tác dụng trong cả trường hợp thiên tai. Theo Liên đoàn tiêu dùng Mỹ, rất nhiều người ở quốc gia này tỏ ra bất ngờ khi chi phí sửa chữa nhà sau lũ lụt, hỏa hoạn cao bất ngờ dù có bảo hiểm. Do đó, trước khi ký hợp đồng bảo hiểm, hãy đọc kỹ từng dòng chữ. Nếu không hiểu, bạn hãy trao đổi kỹ lại với công ty bảo hiểm. Ngoài ra, bạn cũng nên để dành một khoản tiền để đề phòng trường hợp bất trắc.